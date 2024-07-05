中正紀念堂三軍儀隊擬改民主大道操演不站哨 9月前可能實施

行政院昨聽取各部會報告轉型正義業務進度，其中文化部在會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體，未來勤務展示改於堂體外的民主大道進行，且不再站哨，雨備方案則是比照忠烈祠，不作勤務展示。（資料照）

2024/07/05 13:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕各界關注中正紀念堂轉型議題，行政院昨天聽取各部會報告轉型正義業務進度，其中文化部在會中提出三軍儀隊撤出中正紀念堂體，未來勤務展示改於堂體外的民主大道進行，且不再站哨，雨備方案則是比照忠烈祠，不作勤務展示。政院人士今（5）日透露，此部分不一定要送9、10月召開的轉型正義會報處理，由國防部、文化部決定實施時間即可。

國防部長顧立雄日前在立法院指出，三軍儀隊如何進行操演，是由文化部主管，國防部已與文化部經過2、3次的協調，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，目前已協調得差不多，何時執行，國防部完全配合；文化部次長李靜慧日前則說，方案可能送行政院推動轉型正義會報討論、通過。

請繼續往下閱讀...

政院人士受訪指出，督導轉型正義會報的執行秘書、行政院政務委員林明昕昨天聽取各部會報告轉型正義業務進度，包括教育部、國發會等部會，其中文化部會中提出中正紀念堂轉型方案，針對三軍儀隊將撤出中正紀念堂體，未來改從勤務室走向民主大道進行勤務展示，結束後直接回到勤務室，不再站哨；至於雨備方案則是比照忠烈祠，不作勤務展示。

政院人士表示，昨天召開的是促轉業務工作報告的會議，並不是「行政院推動轉型正義會報」，原則都是各部會業務進度說明，是請民間委員來就部會的相關進度進行檢視、提出意見。

針對儀隊調整的部分，他指出，有委員認為這跟轉型正義的目標還有很大的差距；真正重要的是中正紀念堂堂體這個威權象徵的整體處理。希望未來文化部必須要在轉型正義的思考下，提出整體的規劃方向，而不是只停留在儀隊的路線調整。儀隊本就不該駐紮在此處。

政院人士強調，由於路線調整與轉型正義的目標仍有差距，並沒有觸及中正紀念堂整體規劃的核心問題，因此會議中林明昕也要求文化部仍然必須針對這個核心問題，透過會報機制持續討論。而民間委員也僅是尊重文化部與國防部就儀隊勤務展演所提出的調整方案；至於進一步的執行方式，也會由文化部與國防部續行溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法