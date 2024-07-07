何文海：陳亭妃選中常委只是爭台南市長要初選 又有何錯？

原屬正國會的中市議員何文海遭除名，他表示沒有意見（資料照）

2024/07/07 10:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有意參選民進黨中執委進而選中常委的立委陳亭妃遭正國會以未配合派系運作而遭除名，連帶支持陳亭妃要參選中執委的中市議員何文海也遭除名；對此何文海表示，陳亭妃要參選台南市長而要參選中常委有何錯，她也是正國會的一員；他更強調自己全力支持陳亭妃，遭正國會除名，沒有意見。

民進黨21日召開全代會，將改選中常委、中執委及中評委，由於原屬於正國會派系的立委陳亭妃未配合派系運作，自行登記參中執委並進而參選中常委，正國會因而予以除名，包括力挺陳亭妃參選中常委的中市議員何文海也因自行登記參選中執委也遭除名。

請繼續往下閱讀...

何文海表示，陳亭妃是因為要參選台南市長，因此要參選中執委、中常委，所爭的就是台南市長要採初選的模式，不能直接徵召，要的是公平而已有何錯。陳亭妃為正國會付出許多，在正國會非常資深，也是正國會的一份子，而正國會卻要支持林岱樺選中常委，令人不解。

何文海表示，他全力支持陳亭妃，即使被正國會除名也無怨無悔，也沒有任何意見。

由於民進黨要參選2026年台南市長，除了原本屬於正國會的陳亭妃外，傳出還有新系且是總統賴清德的子弟兵的立委林俊憲及湧言派的立委王定宇，而陳亭妃擔心台南市長人選黨中央會直接徵召，自己連初選的機會都沒有，因此才會堅持參選中執委進而參選中常委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法