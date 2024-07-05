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向中索賠3千萬 菲參謀長嗆：中國海警再侵擾將反擊

菲律賓參謀總長小布勞納（Romeo Brawner Jr.，見圖）4日宣布，將針對仁愛暗沙衝突，向中索賠6千萬元披索（約台幣3324萬元），並警告再受中國海警侵擾將反擊。（法新社）

菲律賓參謀總長小布勞納（Romeo Brawner Jr.，見圖）4日宣布，將針對仁愛暗沙衝突，向中索賠6千萬元披索（約台幣3324萬元），並警告再受中國海警侵擾將反擊。（法新社）

2024/07/05 13:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國海警船6月中於仁愛暗沙附近以水砲、衝撞攻擊菲補給船致船隻損毀、人員受傷，菲律賓參謀總長小布勞納（Romeo Brawner Jr.）4日宣布，將向中國索賠菲律賓披索6千萬元（約台幣3324萬元），並警告中國海警若再侵擾，將以同等武力反擊。

綜合外媒報導，菲律賓參謀總長小布勞納昨（4）日宣布，中國海警船上（6）月17日於仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱愛尤銀礁，Ayungin Shoal）攻擊菲律賓補給船，導致2艘船艦受損，另有7枝步槍遭中國海警奪走。

小布勞納宣布，將向中國要求菲律賓披索6千萬元（約台幣3324萬元）賠償，以支付船隻修復及人員手術費，未來若中國海警持續侵擾，將以「同等武力」反擊自衛，他強調，雖然想避免戰爭發生，但軍方「絕不會容許同樣的霸凌再次上演」，也不會允許外國踐踏菲律賓的領土權。

此外，有匿名消息來源向《華盛頓郵報》指出，菲律賓官方已多次就此案向中國駐菲使館提出嚴正抗議和賠償要求，但中國卻「已讀不回」。

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