南海衝突 菲軍向中索賠 預告升級防衛

菲律賓參謀總長布勞納四日在記者會上表示，總統小馬可仕下令軍方緩和南海緊張，但他仍要求中方歸還上月中菲南海衝突時被奪走的槍枝與賠償菲國損失。（法新社）

2024/07/05 05:30

再遇襲 將以「同等程度的武力」進行自衛

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓參謀總長布勞納四日表示，總統小馬可仕已要求緩和南海緊張局勢，美國稍早部署於菲國北部的中程飛彈系統亦將撤離，但軍方也持續要求中方就六月中旬的南沙群島仁愛暗沙（中稱仁愛礁，菲稱愛尤銀礁）運補任務衝突歸還軍火與賠償六千萬菲律賓披索。布勞納警告，如果菲軍在南海再次遭遇到中國海警的襲擊，他們將會以「同等程度的武力」進行自衛。

不允許外國踐踏菲領土

布勞納說，小馬可仕已下令軍方緩和南海緊張，軍方會遵守命令，「我們希望避免戰爭，但絕不允許任何外國踐踏菲國領土權利」。中菲二日才舉行南海問題雙邊磋商，同意管控矛盾分歧，妥善處理海上爭端。布勞納表示，軍方已提交小馬可仕數個南海行動選項，但執行運補任務的方式不會因此有重大改變，「最終目標仍是能為我方部隊提供補給…能在不導致局勢升高的情況下，落實自由航行與飛行」。

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傳美軍中程飛彈將撤離菲北

布勞納在結束與小馬可仕的指揮會議後告訴記者，「我已要求（中方）歸還七支槍。我要求中國為其（在上月運補衝突期間對船隻）所造成的破壞，支付六千萬菲律賓披索（一百萬美元、約三三二六萬台幣）」。

對於布勞納的索賠要求，中國外交部發言人毛寧四日反批菲方非法運補，挑釁在先，中方的所作所為是維權執法，正當合法，「菲方應為其侵權行徑承擔後果」。

此外，法新社報導，菲國陸軍發言人德瑪阿拉四日指出，今年四、五月美菲聯合軍演期間部署於菲國的「堤豐」中程陸基飛彈發射系統，將按計畫於今年九月或更早撤離菲國；但路透則報導說，菲國一名陸軍發言人證實該系統部署於菲北，但尚無確切撤離日期。北京曾譴責美國在菲部署此飛彈發射系統。

至於小馬可仕胞姊、國會參議院外交委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos）稍早在網路上宣稱，中國已在菲國群島附近選定廿五個可用極音速（高超音速）飛彈進行攻擊的目標，其中鄰近台灣的菲北巴丹群島將是首批攻擊目標，布勞納四日稱菲國武裝部隊會與艾米協調，毛寧則說不清楚艾米的消息來源，並強調中國奉行不威脅他國的防禦性國防政策，但也絕不坐視自身權益與區域和平受侵犯與威脅。

菲律賓參謀總長布勞納要求中方歸還上月中菲南海衝突時被奪走的槍枝與賠償菲國損失。（法新社）

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