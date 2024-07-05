南海衝突 菲軍向中索賠 預告升級防衛
再遇襲 將以「同等程度的武力」進行自衛
〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓參謀總長布勞納四日表示，總統小馬可仕已要求緩和南海緊張局勢，美國稍早部署於菲國北部的中程飛彈系統亦將撤離，但軍方也持續要求中方就六月中旬的南沙群島仁愛暗沙（中稱仁愛礁，菲稱愛尤銀礁）運補任務衝突歸還軍火與賠償六千萬菲律賓披索。布勞納警告，如果菲軍在南海再次遭遇到中國海警的襲擊，他們將會以「同等程度的武力」進行自衛。
不允許外國踐踏菲領土
布勞納說，小馬可仕已下令軍方緩和南海緊張，軍方會遵守命令，「我們希望避免戰爭，但絕不允許任何外國踐踏菲國領土權利」。中菲二日才舉行南海問題雙邊磋商，同意管控矛盾分歧，妥善處理海上爭端。布勞納表示，軍方已提交小馬可仕數個南海行動選項，但執行運補任務的方式不會因此有重大改變，「最終目標仍是能為我方部隊提供補給…能在不導致局勢升高的情況下，落實自由航行與飛行」。
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傳美軍中程飛彈將撤離菲北
布勞納在結束與小馬可仕的指揮會議後告訴記者，「我已要求（中方）歸還七支槍。我要求中國為其（在上月運補衝突期間對船隻）所造成的破壞，支付六千萬菲律賓披索（一百萬美元、約三三二六萬台幣）」。
對於布勞納的索賠要求，中國外交部發言人毛寧四日反批菲方非法運補，挑釁在先，中方的所作所為是維權執法，正當合法，「菲方應為其侵權行徑承擔後果」。
此外，法新社報導，菲國陸軍發言人德瑪阿拉四日指出，今年四、五月美菲聯合軍演期間部署於菲國的「堤豐」中程陸基飛彈發射系統，將按計畫於今年九月或更早撤離菲國；但路透則報導說，菲國一名陸軍發言人證實該系統部署於菲北，但尚無確切撤離日期。北京曾譴責美國在菲部署此飛彈發射系統。
至於小馬可仕胞姊、國會參議院外交委員會主席艾米．馬可仕（Imee Marcos）稍早在網路上宣稱，中國已在菲國群島附近選定廿五個可用極音速（高超音速）飛彈進行攻擊的目標，其中鄰近台灣的菲北巴丹群島將是首批攻擊目標，布勞納四日稱菲國武裝部隊會與艾米協調，毛寧則說不清楚艾米的消息來源，並強調中國奉行不威脅他國的防禦性國防政策，但也絕不坐視自身權益與區域和平受侵犯與威脅。