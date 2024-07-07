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拜登誓言不退仍難阻黨內質疑聲浪 已有5議員籲退選

拜登5日透過專訪對外宣誓「選到底」決心，仍無法平息民主黨內「換拜」聲浪，目前已有5位民主黨議員呼籲拜登退選。（法新社）

拜登5日透過專訪對外宣誓「選到底」決心，仍無法平息民主黨內「換拜」聲浪，目前已有5位民主黨議員呼籲拜登退選。（法新社）

2024/07/07 10:16

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近期因辯論會表現不佳，面臨「換拜」聲浪，5日他透過美國廣播公司（ABC）專訪對外宣誓「選到底」決心，並駁斥外界憂慮。雖然拜登已明確表態，仍無法平息民主黨內「換拜」聲浪，明尼蘇達州聯邦眾議員克雷格（Angie Craig）6日公開呼籲拜登退出總統大選，加上克雷格之後，目前已有5位民主黨議員呼籲拜登退選。

綜合外媒報導，克雷格6日發表聲明呼籲拜登退選，聲明中表示，有鑑於她在辯論期間觀察的所見所聞，加上拜登在辯論後沒有做出強而有力的回應，因此她不相信拜登能順利競選並贏過前總統川普。

克雷格強調：「如果我們真的相信必須要阻擋川普『讓共和黨再次偉大』，我們要確保有一位最有可能獲勝的候選人，然而時間已所剩不多，我們國家的未來比我們任何一個人重要，這該由拜登決定。」

包括克雷格在內，目前已有5位民主黨籍眾議院議員呼籲拜登退選，德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）2日即發聲呼籲拜登退選，亞利桑納州眾議員格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）3日跟進，麻州眾議員莫爾頓（Seth Moulton）、伊利諾州眾議員奎格利（Mike Quigley）也都發聲。奎格利強調，現在真正重要的是要避免川普二度當選。

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