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今依舊高溫炎熱 中南部與大台北慎防午後豪雨

今日各地高溫普遍可達32到36度，其中大台北盆地、中南部近山區及花蓮縱谷有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

今日各地高溫普遍可達32到36度，其中大台北盆地、中南部近山區及花蓮縱谷有局部地區可能出現36度以上高溫。（資料照）

2024/07/08 06:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，各地大多為晴到多雲的天氣，環境風場以東南風為主，迎風面的台東、恆春有不定時的短暫陣雨。由於大氣環境不穩定，有利對流發展，各地都要留意午後短暫雷陣雨，中南部、大台北地區及北部山區有機會發生局部大雨，尤其中南部山區更要留意局部短延時豪雨。

今日氣溫方面，各地高溫普遍可達32到36度，其中大台北盆地、中南部近山區及花蓮縱谷有局部地區可能出現36度以上高溫。紫外線指數預報部份，台南市、高雄市、屏東縣、台東縣達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」。中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。

空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

週二（9日）環境風場為東南風，各地為晴到多雲，迎風面的台東、恆春有零星短暫陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週三（10日）太平洋高壓逐漸減弱、東退，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週四、週五（11日、12日）太平洋高壓較弱，環境風場為西南風，位於迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨。東南部地區有可能發生焚風，請民眾注意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 35 27 ~ 35 28 ~ 34 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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