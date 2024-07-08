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未來10天炎熱 還有午後雷陣雨

本週各地上午多炎熱，但午後要留意雷陣雨。（記者王藝菘攝）

本週各地上午多炎熱，但午後要留意雷陣雨。（記者王藝菘攝）

2024/07/08 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕受太平洋高壓影響，本週各地上午多為晴朗、炎熱，但午後要留意雷陣雨。中央氣象署提醒，炎熱天氣還將持續至少十天，各地都是卅二至卅六度高溫，紫外線指數偏高，外出要做好防曬，午後活動記得攜帶雨具備用。

氣象預報員葉致均表示，本週各地多是晴朗、炎熱天氣，溫度落在卅二至卅六度。今天雙北、彰雲嘉、高屏、花蓮等縣市有連續出現卅六度高溫機率。週三後風向轉偏南風至西南風，高溫區域轉變，除大台北地區有卅六度高溫，花東縱谷至台東地區也可能出現卅六度以上高溫。

未來一週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」、紫色「危險級」，民眾在外曝曬十五至廿分鐘，就可能被曬傷。氣象署提醒民眾避免戶外活動，外出要注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；戶外工作應遠離高溫環境。

葉致均說，今明兩天風場為東南風，今天西半部地區、各地山區易有午後雷陣雨；明天恆春半島仍有短暫降雨。週三起風向轉為偏南風，中部以北、宜蘭花蓮地區要留意午後雷陣雨。

週四風場轉西南風，位於迎風面的南部地區有不定時短暫降雨，其他地區則有午後雷陣雨。週五太平壓高壓勢力增強，仍要慎防午後雷陣雨。週六台東、恆春半島會有零星短暫陣雨。

一週天氣預報（7/8-7/14）

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