週一全台燒燙燙！高溫衝36度以上 午後有局部短暫雨

全台高溫約在32度至36度間，外出建議防曬多補水。（資料照）

2024/07/07 22:04

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一（8日）全台各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。至於氣溫，全台依舊相當炎熱，各地普遍可到32度或以上，部分區域甚至有局部36度情況，若外出到戶外請注意防曬補水。

中央氣象署提醒，明天各地仍為晴到多雲的天氣，台東、恆春有不定時的短暫降雨，而各地要留意有午後短暫雷陣雨，中南部、大臺北地區及北部山區有局部大雨發生機率，中南部山區更要留意局部短延時豪雨發生可能，午後外出請留意天氣的變化攜帶雨具。

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氣溫方面，各地高溫普遍可以來到32到36度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。

天氣風險公司提醒，週日到下週二午後對流會發展得比較旺盛，西半部山區和近山區平地要開始留意瞬間較大雨勢，及伴隨對流發展而來的雷電和強陣風。雖然降雨可望讓下午的高溫緩和，但中午前後全臺還是相當悶熱。

紫外線方面，明天除了台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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