登檢、押船、斷指、奪槍全都來！中國海警對台日菲強硬騷擾

中國海警船在台海、東海及南海強硬執法，已引發周邊國家強烈不滿。（歐新社檔案照）

2024/07/03 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海警在台海、東海、南海強硬執法！澎湖漁船「大進滿88號」昨晚在金門外海捕小管，突遭中國海警船靠近強行登檢扣押，並將船隻押回福建圍頭軍港；2日也有3艘中國海警船，侵入尖閣群島（我稱釣魚台列嶼）周邊日本領海，先前更在南海侵擾菲律賓船隻，登船奪槍、暴力攻擊以致一名菲國軍人斷指。

中國近期在日本東海、菲律賓南海、金廈水域有多起擴張惡行，根據日方統計，今年1月至7月2日為止，已發生數十起中國海警船侵入尖閣諸島周邊日本領海的騷擾事件。

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日本海上保安廳第發布消息，7月2日下午，3艘配置「機砲」的中國海警船侵入尖閣群島周邊的日本「領海」，朝一艘在當地海域作業的日本漁船接近，當下在漁船周邊的海上保安廳巡視船對此警戒，要求中國海警船離開。

無獨有偶，澎湖籍「大進滿88號」漁船2日晚間在金門復國墩海域捕捉小管時，突然遭到2艘中國海警船靠近拍照後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡，中國海警更將船隻帶往中國泉州的圍頭軍港。

值得注意的是，中國「海警機構行政執法程序規定」6月15日起施行，澎湖「大進滿88號」漁船事件是新規上路後，中國海警首次對台灣漁船大動作登檢押船。

此外，新規上路兩天後，6月17日中國海警在南海仁愛礁（Second Thomas Shoal）附近猛撞一艘菲律賓補給船，夾斷菲國一名海軍軍人兩隻手指，甚至奪走7把衝鋒槍，並破壞快艇，引發菲國政府強烈抗議。

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