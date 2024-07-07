為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「擬地獄吸血鬼烏賊」潛伏南海深處 科學家驚見神秘新物種

新發現的擬地獄吸血鬼烏賊（V. pseudoinfernalis）。（圖取自BioRxiv）

新發現的擬地獄吸血鬼烏賊（V. pseudoinfernalis）。（圖取自BioRxiv）

2024/07/07 09:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《生活科學》（Live Science）7月報導，中國科研團隊在南海深處發現了一個新物種——「擬地獄吸血鬼烏賊」（Vampyroteuthis pseudoinfernalis）。這一發現可能是繼1903年首次發現吸血鬼烏賊以來，全球第二個被確認的吸血鬼烏賊物種，為海洋生物學界帶來重大突破。

據報導，這項研究成果於5月2日在生物學預印本平台《BioRxiv》上發表。中國南海海洋研究所的海洋生物學家邱大軍博士領銜的研究團隊，在論文中詳細描述了這個新物種的獨特特徵。

邱大軍在接受《Live Science》專訪時強調：「這個新發現的物種與已知的「地獄吸血鬼烏賊」（Vampyroteuthis infernalis）存在顯著差異。」他指出，新物種最引人注目的特徵包括發光器官位置的獨特分布、尾部的尖銳形狀，以及下顎喙部更為修長的翼狀突，初步的基因分析結果也佐證了這一物種的獨特性。

這個神秘的海洋生物是在2016年於海南島附近的南海「暮光帶」被首次發現的。所謂「暮光帶」是指深度約為800至1000公尺的海域，幾乎不見陽光照射，形成了一個獨特的生態環境。在這個幽暗的深海世界中，吸血鬼烏賊進化出了令人驚嘆的生存策略。

儘管其名稱中帶有「吸血鬼」這個令人生畏的詞，但這種烏賊不吸血，實際上是深海中的和平清道夫。它們主要以小型無脊椎動物、海洋有機碎屑和已死亡的生物為食，體長僅約30公分。這種獨特的生物在全球的溫帶和熱帶海域都有分布，但由於其棲息環境的特殊性，科學家們對它的了解仍然有限。

值得注意的是，從分類學角度來看，吸血鬼烏賊屬於吸血鬼目（Vampyromorphida），這個分類既不同於常見的魷魚，也不同於章魚。在這次發現之前，科學界僅正式認可一個物種的存在，即1903年由德國海洋生物學家卡爾·楚恩（Carl Chun）領導的深海探險中發現並描述的地獄吸血鬼烏賊。

邱大軍表示，研究團隊將繼續分析更多標本，以確認觀察到的形態差異的一致性，「我們將分析更多樣本，以確保觀察到的形態差異在未來是一致的。」

隨著深海探測技術的進步，科學家們有望在未來揭示更多關於海洋深處生物的資訊。2022年在盧森堡發現的一個已滅絕的相關物種化石，被保存時還緊抓著魚類，這一發現記錄在2024年發表的一篇論文中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
神秘深海烏賊育卵畫面曝光 揭開海底繁殖之謎
2024/06/18 21:57

神秘深海烏賊育卵畫面曝光 揭開海底繁殖之謎
紐西蘭深海驚現神秘「龍魚」新物種 體長22公分散佈發光器官
2024/06/03 18:00

紐西蘭深海驚現神秘「龍魚」新物種 體長22公分散佈發光器官

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
美國北部海灘驚見罕見巨魚 專家：僅在南半球活動
2024/06/09 11:58

美國北部海灘驚見罕見巨魚 專家：僅在南半球活動
科學家拍下罕見深海烏賊 牠竟用「生物光」攻擊！
2024/06/05 15:05

科學家拍下罕見深海烏賊 牠竟用「生物光」攻擊！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播