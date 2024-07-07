「擬地獄吸血鬼烏賊」潛伏南海深處 科學家驚見神秘新物種

新發現的擬地獄吸血鬼烏賊（V. pseudoinfernalis）。（圖取自BioRxiv）

2024/07/07 09:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《生活科學》（Live Science）7月報導，中國科研團隊在南海深處發現了一個新物種——「擬地獄吸血鬼烏賊」（Vampyroteuthis pseudoinfernalis）。這一發現可能是繼1903年首次發現吸血鬼烏賊以來，全球第二個被確認的吸血鬼烏賊物種，為海洋生物學界帶來重大突破。

據報導，這項研究成果於5月2日在生物學預印本平台《BioRxiv》上發表。中國南海海洋研究所的海洋生物學家邱大軍博士領銜的研究團隊，在論文中詳細描述了這個新物種的獨特特徵。

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邱大軍在接受《Live Science》專訪時強調：「這個新發現的物種與已知的「地獄吸血鬼烏賊」（Vampyroteuthis infernalis）存在顯著差異。」他指出，新物種最引人注目的特徵包括發光器官位置的獨特分布、尾部的尖銳形狀，以及下顎喙部更為修長的翼狀突，初步的基因分析結果也佐證了這一物種的獨特性。

這個神秘的海洋生物是在2016年於海南島附近的南海「暮光帶」被首次發現的。所謂「暮光帶」是指深度約為800至1000公尺的海域，幾乎不見陽光照射，形成了一個獨特的生態環境。在這個幽暗的深海世界中，吸血鬼烏賊進化出了令人驚嘆的生存策略。

儘管其名稱中帶有「吸血鬼」這個令人生畏的詞，但這種烏賊不吸血，實際上是深海中的和平清道夫。它們主要以小型無脊椎動物、海洋有機碎屑和已死亡的生物為食，體長僅約30公分。這種獨特的生物在全球的溫帶和熱帶海域都有分布，但由於其棲息環境的特殊性，科學家們對它的了解仍然有限。

值得注意的是，從分類學角度來看，吸血鬼烏賊屬於吸血鬼目（Vampyromorphida），這個分類既不同於常見的魷魚，也不同於章魚。在這次發現之前，科學界僅正式認可一個物種的存在，即1903年由德國海洋生物學家卡爾·楚恩（Carl Chun）領導的深海探險中發現並描述的地獄吸血鬼烏賊。

邱大軍表示，研究團隊將繼續分析更多標本，以確認觀察到的形態差異的一致性，「我們將分析更多樣本，以確保觀察到的形態差異在未來是一致的。」

隨著深海探測技術的進步，科學家們有望在未來揭示更多關於海洋深處生物的資訊。2022年在盧森堡發現的一個已滅絕的相關物種化石，被保存時還緊抓著魚類，這一發現記錄在2024年發表的一篇論文中。

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