近百年最慘烈！法國馬約特島遭氣旋侵襲 至少14死200傷

非政府組織「世界醫療團」（Medecins du Monde）15日提供未標註拍攝日期的照片顯示，法國海外領土馬約特島貧民窟在氣旋「奇多」侵襲過後宛如廢墟。（美聯社）

2024/12/15 18:36

〔編譯張沛元／綜合報導〕位於印度洋的法國海外領土馬約特島（Mayotte）遭遇近1個世紀以來最嚴重的氣旋襲擊，至少造成14人死亡與超過200人受傷，但確切死亡人數恐怕會更高。

馬約特島位於馬達加斯加西北部，是1個群島，由主島格朗德特爾（Grand-Terre）與數個較小島組成；島民人數約30萬，大部分人住在簡陋的鐵皮屋中。

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氣旋「奇多」（Cyclone Chido）在肆虐馬約特島貧民窟後已朝非洲莫三比克海岸前進。當地新聞稱「奇多」造成11死與200多人受傷，法新社則引述馬約特島安全部門消息人士的話說，至少有14人死亡。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）說，這是馬約特島自1934年以來所經歷的最惡劣天氣，島上所有臨時屋皆被摧毀，他擔心會死亡人數會很「重大」。

「奇多」在當地時間14日登陸馬約特島，最大陣風時速超過225公里；但在此之前島上就有災情，包括樹木被連根拔起、建築物屋頂被吹翻，以及電線桿被吹倒；數萬島民失去家園。

法國總統馬克宏承諾「支援」島民，法國政府已派遣1架軍用運輸機運送物資與緊急應變人員上島，250名消防與安全人員中有部分人員抵島。

法國代理交通部長杜洛佛耶（Francois Durovray）說，島上的帕曼濟（Pamandzi）機場嚴重受損，特別是機場塔台；空中交通目前暫由救援軍機來維繫，救援船也已啟航以確保補給無虞。

14日發布的衛星雲圖顯示，法國海外領土馬約特島（圖中以白線標出的4島中的最右島）正被氣旋「奇多」的暴風圈所籠罩。（法新社）

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