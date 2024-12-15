為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    近百年最慘烈！法國馬約特島遭氣旋侵襲 至少14死200傷

    非政府組織「世界醫療團」（Medecins du Monde）15日提供未標註拍攝日期的照片顯示，法國海外領土馬約特島貧民窟在氣旋「奇多」侵襲過後宛如廢墟。（美聯社）

    非政府組織「世界醫療團」（Medecins du Monde）15日提供未標註拍攝日期的照片顯示，法國海外領土馬約特島貧民窟在氣旋「奇多」侵襲過後宛如廢墟。（美聯社）

    2024/12/15 18:36

    〔編譯張沛元／綜合報導〕位於印度洋的法國海外領土馬約特島（Mayotte）遭遇近1個世紀以來最嚴重的氣旋襲擊，至少造成14人死亡與超過200人受傷，但確切死亡人數恐怕會更高。

    馬約特島位於馬達加斯加西北部，是1個群島，由主島格朗德特爾（Grand-Terre）與數個較小島組成；島民人數約30萬，大部分人住在簡陋的鐵皮屋中。

    氣旋「奇多」（Cyclone Chido）在肆虐馬約特島貧民窟後已朝非洲莫三比克海岸前進。當地新聞稱「奇多」造成11死與200多人受傷，法新社則引述馬約特島安全部門消息人士的話說，至少有14人死亡。

    法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）說，這是馬約特島自1934年以來所經歷的最惡劣天氣，島上所有臨時屋皆被摧毀，他擔心會死亡人數會很「重大」。

    「奇多」在當地時間14日登陸馬約特島，最大陣風時速超過225公里；但在此之前島上就有災情，包括樹木被連根拔起、建築物屋頂被吹翻，以及電線桿被吹倒；數萬島民失去家園。

    法國總統馬克宏承諾「支援」島民，法國政府已派遣1架軍用運輸機運送物資與緊急應變人員上島，250名消防與安全人員中有部分人員抵島。

    法國代理交通部長杜洛佛耶（Francois Durovray）說，島上的帕曼濟（Pamandzi）機場嚴重受損，特別是機場塔台；空中交通目前暫由救援軍機來維繫，救援船也已啟航以確保補給無虞。

    14日發布的衛星雲圖顯示，法國海外領土馬約特島（圖中以白線標出的4島中的最右島）正被氣旋「奇多」的暴風圈所籠罩。（法新社）

    14日發布的衛星雲圖顯示，法國海外領土馬約特島（圖中以白線標出的4島中的最右島）正被氣旋「奇多」的暴風圈所籠罩。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播