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中國海警惡行不斷 周邊國家抗議

六月十七日，中國海警在南海仁愛礁附近猛撞一艘菲律賓補給船，夾斷菲國一名軍人兩根手指，並奪走七把衝鋒槍、破壞快艇，引發菲國政府強烈抗議。（法新社）

六月十七日，中國海警在南海仁愛礁附近猛撞一艘菲律賓補給船，夾斷菲國一名軍人兩根手指，並奪走七把衝鋒槍、破壞快艇，引發菲國政府強烈抗議。（法新社）

2024/07/05 05:30

登檢、押船、斷指、奪槍全都來

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國海警對台日菲強硬騷擾，登檢、押船、斷指、奪槍全都來！對於中國公務船騷擾周邊國家情形，陸委會主委邱垂正昨強調，中共發布海警三號令後，我方會和理念相近國家交換資訊，密注中國海警船是否製造灰色地帶侵擾的問題。

中共當局在今年六月十五日實施「海警機構行政執法程序規定」，明定中國海警機構在其認定的管轄海域，可登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員。

新規上路兩天後，六月十七日，中國海警在南海仁愛礁附近猛撞一艘菲律賓補給船，夾斷菲國一名軍人兩根手指，並奪走七把衝鋒槍、破壞快艇，引發菲國政府強烈抗議。

七月二日，多艘中國海警船更強行登檢澎湖籍漁船「大進滿八八號」，並將船隻押回福建的圍頭港；日本海上保安廳所發布消息，二日當天也有三艘中國海警船侵入尖閣群島周邊日本領海，騷擾在當地海域作業的日本漁船，日本海上保安廳巡視船發現後，要求中國海警船離開。根據中方統計，截至目前為止，已發生廿四起中國海警船侵入尖閣諸島周邊日本領海的騷擾事件。

值得注意的是，澎湖「大進滿八八號」遭中國海警扣押，是中國「海警機構行政執法程序規定」上路後，首次對台灣漁船大動作登檢押船。

陸委會：關注灰色地帶侵擾問題

邱垂正昨表示，中共發布海警三號命令後，我方關注它對台灣周邊海域是否進行無端騷擾，並關注整個南海情勢，也會和理念相近國家交換資訊。他強調，政府會密注整個台海局勢，是不是有中國海警船製造一些灰色地帶侵擾的問題，相關機關也在積極密注及加以因應。

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