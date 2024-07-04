南韓觀光巴士車禍7台籍旅客受傷 業者︰已歸團繼續行程

南韓慶尚南道巨濟市3日發生車禍，1輛自小客駛入對向車道，與1輛載有台灣旅行團的觀光巴士相撞。示意圖非當事人。（路透資料照）

2024/07/04 13:46

首次上稿 09:57

更新時間 13:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣旅行團昨（3日）在南韓發生車禍，與遊覽車發生事故的小客車司機死亡，7名台灣旅客受傷無大礙並歸團，換車繼續行程。

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南韓當地時間3日中午12時33分，載有台灣東南旅行社旅行團的遊覽車發生車禍。《韓聯社》報導，這輛小客車在南韓南部慶尚南道巨濟市東部面行經一段雙向三車道的彎道時，駛入對向車道，與1輛台灣旅遊團巴士相撞，小客車司機當場身亡。據悉是身體因素釀禍。

該旅行團7月2日至6日赴韓國旅遊，團員含王姓領隊共19人，遊覽車上另有韓籍司機和導遊。

交通部觀光署說明，事發之後，領隊已通報當地警察局，台灣旅客也在當地導遊陪同下到醫院檢查，1人眼部周圍撕裂傷，經處理後下午2時許歸團。

觀光署指出，當晚6點結束行程之後，領隊持續關心旅客情形，再協助6名旅客至市區醫院檢查，其中1人鼻子輕微骨折、1名韌帶受傷、4名旅客擦傷，傷口處理後均返回飯店休息。

觀光署表示，旅行社更換遊覽車繼續行程，該次旅遊已投保台灣產物旅行業責任保險，意外死亡250萬元以上，意外傷害醫療20萬元，已囑請旅行社妥善處理旅客照護事宜，並適時給予必要協助。

東南旅行社表示，東南旅遊第一時間安排受傷旅客於醫院接受檢查與治療，並通報觀光署，旅客確認無礙後，目前都已照原定旅遊行程繼續進行，過程中也會持續關心旅客狀況，東南旅遊也於第一時間通報觀光署。

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