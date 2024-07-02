台鐵和仁=崇德恢復雙向通車！交長李孟諺：蘇花明天14:00搶通

交通部李孟諺今天到蘇花公路坍方路段視察災情及搶修進度。（交通部提供）

2024/07/02 22:07

〔記者吳亮儀／花蓮報導〕台9線蘇花公路崇德路段昨夜（1日）多處土石流、坍方，甚至淹上台鐵軌道；台鐵公司今晚9點15分宣布，已經恢復雙向通車。

台鐵公司說明，7月1日22時40分和仁=崇德間（K48+100~600）、（K56+500~980）兩處發生土石流淹沒軌道致雙線不通，花蓮工務段經連夜搶修清除東正線土石後，今天下午16時10分搶修完成，晚間和仁=崇德間單線雙向通車。

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台鐵公司說明，現階段仍持續和仁=崇德間西正線整修作業中，搶通後將以時速30公里行駛，以確保行車安全。

交通部長李孟諺今天也到現場視察，包括台鐵公司董事長杜微、公路局總工程司陳進發、東分局分局長林文雄、鐵道局東分局分局長黃鳳岡等人陪同下，到花蓮視察台鐵西正線和仁崇德段及台9線164-165K受阻路段。

李孟諺說，花蓮地區天候仍不穩定，持續降雨造成道路搶修困難，若天氣許可，台9線和中到崇德路段預計明天（3日）下午14時搶通；李孟諺說，台鐵公司務必要將最即時的訊息傳送給民眾了解。

李孟諺說，因應極端氣候，這路段鐵、公路平行且相鄰，公路局及台鐵公司必須通力合作，並應研擬短中長期三階段措施，短期要儘快搶通恢復通行；中期完成邊坡中上游溪流水路暢通，及使用太空包阻隔土石流漫延到鐵公路設施；長期則利用UAV等方式確認山頂浮石數量，依其路徑於下方設置沉沙池等消能設施，截斷其路徑。

交通部長李孟諺到蘇花公路坍方路段視察搶修進度。（交通部提供）

交通部李孟諺到蘇花公路坍方路段視察災情及搶修進度。（交通部提供）

土石流淹沒鐵道。（交通部提供）

土石流淹沒蘇花公路。（交通部提供）

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