好亂！彰市中山路機車兩段左轉「一路兩制」 機車族霧煞煞

彰化市中華與中正路口機車族多半都會停機車停等區，少數幾輛直接左轉。（記者湯世名攝）

2024/07/02 21:53

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣目前已有11處路口取消機車兩段式左轉，但在彰化市省道台一線中山路卻出現「一路雙制」的現象，包括中山、曉陽等3處路口都可以直接左轉，中山、中央等3處路口卻仍強制兩段式左轉，機車族抱怨搞得他們「霧煞煞」，騎到路口時還得留意能不能兩段式左轉，讓他們無所適從，極容易發生危險。

目前彰化市中山路取消機車兩段式左轉的路口有中山、曉陽路口；中山、旭光路口；中山、長順街口。尚未取消兩段式左轉的路口則有中山、中央路口；中山、南郭路口；中山、孔門路口。

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有機車族就說，中山與中央路口是機車必須兩段式左轉，但行經中山與曉陽路口時又可以直接左轉，到了中山、南郭路口時又變成必須兩段式左轉，等到行經中山與長順街口時又可以直接左轉；一條中山路充斥著兩段式左轉與直接左轉，讓他們看得「霧煞煞」，為了安全起見，他們乾脆一律騎車到「機車待轉區」等候。希望制度能有一致性，免得讓機車族無所適從，又容易發生危險。

公路局彰化工務段長陳禎康對此指出，機車族對於是否兩段式左轉一直有不同意見；中山、南郭路口與中山、孔門路口，這2個路口車流量相當大，且都屬於3個車道型態，依規定仍須保留機車兩段式左轉；至於中山、中央路口則因屬於T字型路口，他們將在近期內取消機車兩段式左轉；未來預計將全面取消機車兩段式左轉。

如何判定是否須兩段式左轉？縣警局交通隊表示，若只有機車待轉區，而沒有機車兩段式左轉指示牌的路口，機車騎士可自行選擇要直接左轉或是停到待轉區再通行。警方呼籲用路人掌握3個原則，3車道路口或內側車道設「禁行機車」標誌或標線，機車就必須兩段式左轉；沒懸掛「機慢車兩段左轉」標誌或藍色圓圈指示機車兩段式左轉的標誌，騎士可直接左轉，也可由待轉區左轉。

彰化市中山、中央路口研議近期內取消機車兩段式左轉，藍色圓形標誌牌也將拆除。（記者湯世名攝）

彰化市中山、中央路口研議近期內取消機車兩段式左轉，機車族可決定要直接左轉還是待轉。（記者湯世名攝）

彰化市中山、中央路口研議近期內取消機車兩段式左轉，藍色圓形標誌牌也將拆除。（記者湯世名攝）

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