今小暑極端高溫恐破38度 午後防致災雷雨

今天太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（資料照）

2024/07/06 07:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的小暑，中央氣象署指出，太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊，其中台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣則是黃色燈號。

今日天氣方面，環境風場為東南風，東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區容易出現短暫雷陣雨，且南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，午後外出請留意天氣變化。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日至下週五台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，各地區最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至36度。

吳德榮也提到，今日高層有「冷心低壓」逐漸接近，大氣漸趨不穩定，近山區午後對流發展，擴大至部分平地及部分山區。今起三天皆應注意局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹）的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，本期天氣高溫炎熱，普遍高溫皆可以來到33到35度，局部極端高溫則受盛行風而定，週日至週二（7日至9日）環境風偏南風到東南風，大台北盆地、中南部近山區及河谷容易出現36、37左右的高溫，週三（10日）起環境風場轉為西南風，大台北盆地及花東縱谷局部高溫有機會來到36、37度，尤其台東有焚風發生的機率，外出請多留意並慎防熱傷害。

週日至週二（7日至9日）隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍擴大，週日、週一午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，雨勢有可能持續到晚上，特別在中南部山區有機會出現局部短延時豪雨。這三天除東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨外，週日、週一清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨，週二清晨至上午中南部沿海地區亦有零星降雨。

週三（10日）環境風逐漸由偏南風轉為西南風，各地仍為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

週四、週五（11日、12日）西南風影響且水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 35 29 ~ 35 27 ~ 32

今天太平洋高壓仍強，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，各地高溫普遍約33到35度，台北盆地、中南部、宜蘭近山區及花東縱谷有局部36、37度高溫發生的機率，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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