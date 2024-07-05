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航商節省設備人力領櫃要花4小時？高雄港務分公司駁斥

3大航商節省設備人力導致貨櫃車排長龍？高雄港務分公司駁斥。圖為台灣港務公司。（記者洪定宏攝）

3大航商節省設備人力導致貨櫃車排長龍？高雄港務分公司駁斥。圖為台灣港務公司。（記者洪定宏攝）

2024/07/05 10:12

首次上稿 07-04 22:49
更新時間 07-05 10:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕有媒體報導指3大航商為節省設備人力，導致貨櫃車大排長龍，平均須等待3至4小時才能領櫃；高雄港務分公司駁斥並強調，貨櫃車交領櫃進出平均時間在20至30分鐘，交通壅塞僅限韓新遠洋公司出入櫃場（高雄港76至78號碼頭）匝口，並非港務公司設置的進出港區管制站，且7月3日及4日已無嚴重回堵現象。

高雄港務分公司表示，韓新遠洋公司因新交領櫃系統於6月26日上線，初期因系統問題，導致領櫃作業壅塞，港務公司緊急協助應變，6月28日開放76碼頭後線部分場地堆儲貨櫃，7月1日再開放77號碼頭後線部分場地堆儲貨櫃，相關作業及保三總隊檢查時間都延長至深夜11點，促使交領櫃時間從平均230分鐘，大幅縮短為28分鐘，逐漸恢復正常。

高雄港務分公司指出，已隨時跟韓新遠洋公司保持密切聯繫，若再發現異常，可再開放港務公司自營櫃場的120及121號碼頭支援，以緩解櫃場壅塞問題。

不過，對於高雄港務分公司聲稱後來的平均交領櫃時間大幅降為28分鐘，貨櫃車司機聞訊「很傻眼」，指統計資料僅僅是依據進站及出站時間，完全忽略司機在外圍等候的時間，至少要再加半小時，甚至1個小時或更多，提醒港務公司要有「同理心」，切勿輕忽基層司機的感受。

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