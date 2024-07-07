唸高職不如去工作？ 網搖頭：贏過一堆大學生

網友分享，朋友的小孩想唸高職，但朋友卻認為讀高職就是不適合讀書，不如早點出去工作。示意圖。（資料照）

2024/07/07 23:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人認為學歷越高未來工作薪水也越高，因此希望自己的小孩能夠努力念書。有網友分享，朋友的小孩想唸高職，但朋友卻認為讀高職就是不適合讀書，不如早點出去工作，貼文一出引發網友熱議，紛紛支持念高職，「贏過一堆大學生」。

一名網友在PTT發文表示，朋友的小孩即將升上高中，不過孩子卻表示想要念高職，「但是朋友覺得讀高職就是不適合讀書，唸高職不如出去工作是不是比較好？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「15歲除了當工讀生還能做什麼工作？」、「不念高職就工作，最高學歷只有國中，連找工作都很困難好嘛」、「只有國中學歷的話，以後是只想去超商或加油站打工嗎？」、「應該是唸完高職直接去工作才對吧」、「念高職可以念台科大、北科大，怎麼會一樣」。

此外，多數人認為高職生學習一技之長，比許多大學生更有競爭力。「高職有一技之長，贏過學店大學生好嗎」、「空調水電設備至少是一技之長啊，早點出來磨幾年後那些廢物畢業即失業，你早就可以給人稱一聲師仔」、「唸高職有一技之長根本人生勝利組，多少大學畢業生不知要做什麼只會讀書」、「唸高職CP很高了，比野雞大學好」、「汽修、水電、裝潢真的賺翻，不要不信」。

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