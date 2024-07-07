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住新竹高鐵旁超崩潰！他抱怨噪音 過來人推「秘密武器」

網友分享，他住過親戚位於新竹高鐵旁的房子，不斷聽到高鐵噪音，讓他崩潰。示意圖，非新聞提及的建物。（資料照）

網友分享，他住過親戚位於新竹高鐵旁的房子，不斷聽到高鐵噪音，讓他崩潰。示意圖，非新聞提及的建物。（資料照）

2024/07/07 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕房價不斷上漲，使民眾購屋更注重周遭環境。有網友指出，他前陣子住過親戚位於新竹高鐵旁的房子，在15樓以上，卻不斷聽到高鐵傳出噪音，讓他崩潰直呼，「住一次就精神耗弱，每天住那邊聽的人呢？真的都沒感覺？」網友則說，加裝「品質好」的氣密窗真的有差。

網友在PTT發文表示，他前一陣子住過一次親戚位於新竹高鐵旁的房子，樓層在15樓以上，結果高鐵傳出的噪音從早上6點到晚上11點每20分鐘都會「轟～轟～」不間斷，就算是門窗緊閉還是非常大聲，且周遭建案還是一直推出且水漲船高，讓他崩潰詢問網友，「住高鐵附近的人都沒有這種困擾嗎？小弟住一次就精神耗弱了，每天住那邊聽的人呢？真的都沒感覺嗎？還是都習慣痲痹了？」

貼文一出，網友紛紛留言討論，「之前也是這種感覺，過站不停的瞬間聲音蠻驚人的，不過可能習慣就好」、「專心聽，那都是錢的聲音」、「之前去朋友家，真的滿大聲的」、「高鐵不停可以無感真的厲害，我本人是做不到 ，之前外派租屋處在距離軌道一公里左右就很明顯了。不過沒有震動的話就靠習慣就好，畢竟高鐵站的便利以及發展是錢錢換來的」。

也有網友建議，「試試氣密窗+雙層玻璃」、「高鐵直達車，不停靠新竹站的才會有風切聲，不過氣密窗關起來其實也還好」、「如果是風切聲的話，品質好的氣密窗真的有差，我家氣密窗是我老婆要很吃力打開的那種，那才是真的氣密。如果是振動的低頻聲，無解，就得選好一點的建商跟好建材」。

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