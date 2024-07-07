用鹽酥雞台語取「這個店名」 萬人笑瘋：諧音哏不能亡！

日前一名網友發文分享，他在外送平台發現台中一間鹽酥雞的店名叫「I'M SO GAY」，疑似使用鹽酥雞的台語。（圖擷取自@推特/社群平台「X」、）

2024/07/07 22:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人熱衷讓「諧音哏」出現在日常生活，甚至有不少業者喜歡將店名、料理取成爆笑諧音，進而引發話題。日前一名網友發文分享，他在外送平台發現台中一間鹽酥雞的店名叫「I'M SO GAY」，疑似使用鹽酥雞的台語，該文一出，瞬間笑翻一大票網友，更紛紛直呼「台灣人諧音哏不能亡」等搞笑言論。

一名網友5日在社群平台Threads發文，並附上一張來自外送平台的截圖。根據圖片顯示，位在台中西屯區一間販售鹽酥雞的專賣店，被業者取名為「I'M SO GAY 鹽酥雞」，並在後面特別標註「原 黎明豆乳鹹酥炸雞專賣店」，其中英文的「I'M SO GAY」與鹽酥雞的台語相似，讓原PO忍不住直呼，「X台灣人不准給我把鹽酥雞取叫I'M SO GAY」。

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爆笑店名曝光後，吸引高達5.4萬名網友朝聖，眾人也紛紛笑說，「諧音不能亡」、「太有台灣價值了」、「諧音哏無處不在」、「台語諧音哏怎麼輸」、「台灣人離不開諧音哏」、「值得頒發甲級認證！」、「台灣真的是諧音哏天堂」、「來不及，一切已經Taiwan了」、「台灣的諧音哏已經是藝術了」、「沒有諧音活不下去的台灣人」、「台灣人對諧音梗已走火入More」。

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