用鹽酥雞台語取「這個店名」 萬人笑瘋：諧音哏不能亡！

日前一名網友發文分享,他在外送平台發現台中一間鹽酥雞的店名叫「I'M SO GAY」,疑似使用鹽酥雞的台語。(圖擷取自@推特/社群平台「X」、)

2024/07/07 22:57

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕台灣人熱衷讓「諧音哏」出現在日常生活,甚至有不少業者喜歡將店名、料理取成爆笑諧音,進而引發話題。日前一名網友發文分享,他在外送平台發現台中一間鹽酥雞的店名叫「I'M SO GAY」,疑似使用鹽酥雞的台語,該文一出,瞬間笑翻一大票網友,更紛紛直呼「台灣人諧音哏不能亡」等搞笑言論。

一名網友5日在社群平台Threads發文,並附上一張來自外送平台的截圖。根據圖片顯示,位在台中西屯區一間販售鹽酥雞的專賣店,被業者取名為「I'M SO GAY 鹽酥雞」,並在後面特別標註「原 黎明豆乳鹹酥炸雞專賣店」,其中英文的「I'M SO GAY」與鹽酥雞的台語相似,讓原PO忍不住直呼,「X台灣人不准給我把鹽酥雞取叫I'M SO GAY」。

請繼續往下閱讀...

爆笑店名曝光後,吸引高達5.4萬名網友朝聖,眾人也紛紛笑說,「諧音不能亡」、「太有台灣價值了」、「諧音哏無處不在」、「台語諧音哏怎麼輸」、「台灣人離不開諧音哏」、「值得頒發甲級認證!」、「台灣真的是諧音哏天堂」、「來不及,一切已經Taiwan了」、「台灣的諧音哏已經是藝術了」、「沒有諧音活不下去的台灣人」、「台灣人對諧音梗已走火入More」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法