出國買化粧品限自用 違規最重罰百萬

食品藥物管理署分享5大類常備藥品，包括解熱鎮痛、抗組織胺、暈車藥、腸胃用藥及外用藥膏，民眾可放進旅行清單。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/04 05:30

7月起化粧品不再分類管理

〔記者邱芷柔／台北報導〕暑假旅遊旺季，民眾從國外購入藥粧品、醫療器材和食品須注意相關規定。今年七月起我國不再對化粧品進行分類管理，防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等入境不限數量，不過食品藥物管理署提醒，國外帶回來的化粧品僅能自用，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，違者最重可罰一百萬元。

醫材、藥品、食品也限自用

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳亭瑤表示，化粧品統一管理後，同步廢止「輸入特定用途化粧品供個人自用免申請查驗登記之限量」規定，過去每種特定用途化粧品最多只能攜帶十二件（單位：盒、罐、包、袋等），合計不超過卅六件，今年七月起不再限制數量。

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醫療器材方面，OK繃不超過六○片、液體OK繃不超過四條、醫用棉棒不超過二○○支、衛生套不超過六○個、衛生棉條不超過一二○個、日拋隱形眼鏡單一度數六○片、矯正鏡片不超過一副、醫用口罩不超過二五○個，無須向食藥署申請專案核准即可通關，但僅限自用。

返國入境旅客攜帶藥品，非處方藥每種至多十二件，合計不超過卅六件；若攜帶處方藥，未帶處方箋或證明文件者，藥量以兩個月為限，有帶處方箋可帶六個月用量。攜帶管制藥品須帶處方箋，藥量以六個月為限，且藥品須隨身攜帶，不可郵寄或快遞，藥品同樣僅能自用，違者最重可處兩百萬元以下罰鍰，並可能涉及刑責。

食品部分，攜帶錠狀、膠囊狀食品，每種至多十二件，合計不超過卅六件，價值需在一千美元（約台幣三．二萬元）以下、總重量在六公斤以內，可免向食藥署申請輸入查驗，同樣不得販售予他人，違者最重可處三百萬元罰鍰。

食藥署推薦5大類常備藥品

食藥署藥品組副組長吳明美則推薦五大類常備藥品，包括解熱鎮痛、抗組織胺、暈車藥、腸胃用藥及外用藥膏，民眾可放進旅行清單，若計劃前往衛生環境較差或有流行病風險的地區，可至旅遊醫學門診諮詢，了解是否需要特別準備藥品或提前接種疫苗，做好行前準備。

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