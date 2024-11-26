轟到讓你叫不敢！日本電視台介紹台灣隊 超燃旁白數萬網友嗨翻

台灣隊在12強勇奪冠軍。（資料照）

2024/11/26 18:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在12強賽最終戰以4：0完封原先被各界視為奪冠熱門的日本，跌破各界眼鏡。早前被日媒殘酷評比戰力在12強中倒數第2的台灣隊，一路過關斬將順利闖入冠軍戰後，讓不少日媒大改觀，有日本電視台在賽前還特地製作台灣隊的短片，旁白的「超燃介紹」，讓數萬名台灣網友讚爆。

日語教學粉專「何必日語教室」25日分享一段日本電視台在12強冠軍戰前，介紹台灣隊的影片，旁白以超熱烈的口吻介紹道：「經過幾場熱戰之後的台灣，在本次大會以強力的投手群為主軸，在初賽以第2名闖關成功，在複賽時對決美國隊時（搭配台灣隊狂轟安打和陽春砲的畫面），打出去！敲出去！轟到讓你叫不敢！在14支安打的猛攻之下，擊潰了棒球王國！一步一步邁向了決賽！」

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旁白接著開始介紹台灣隊幾名亮眼選手，「值得注意的是開幕戰先發投手林昱珉，獲選為Baseball Prospectus百大新秀的年輕左投，他將與日本打擊群一決勝負！在打擊方面，畢業於日本高中的陳傑憲，到目前為止敲出了全體最高打擊率的安打製造機！再加上全壘打藝術家，吉力吉撈·鞏冠！邁向期盼已久的第一個冠軍，可以阻止日本連霸的，就是我們啦！」

這段影片曝光後，吸引數萬名網友讚爆，「果然很中二哈哈哈哈，但是好燃」、「果然還是日文旁白最對味」、「好像在介紹大魔王」、「這影片可不可以不要這麼燃，都著火了」、「不說是棒球還以為是看摔角」、「這是什麼熱血動漫嗎？」、「這輩子沒想過台灣隊可以被這樣介紹」、「動畫般的旁白，超熱血！」、「這旁白，加上這背景音樂，太炸啦！」

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