「88會館」郭哲敏1億交保遭高院撤銷發回地院更裁 不得再抗告

新北檢不服郭哲敏1億元交保，2度提起抗告成功，高院認定郭再次逃亡的可能性高，今撤銷發回更裁。（資料照）

2024/11/26 19:05

〔記者楊國文／台北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，法官認定郭哲敏和親信張旭昇均已無羈押必要，裁定郭哲敏5000萬元、張旭昇500萬元交保，2人均限制出境等處分，檢方抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，新北地院仍認定郭、張均無羈押必要，裁定郭以1億元、張1千萬元交保，檢方2度抗告，高等法院認為，郭、張再次逃亡可能性甚高，一審未說明何以替代處分可代替羈押，今再度撤銷發回更裁，不得再抗告。

高院裁定指出，郭哲敏、張旭昇2人，先前均有逃亡事實，在國外亦有相當資力與生活條件，再次逃亡可能性甚高，新北地院裁定命郭、張各以1億元、1千萬元、均限制出境、出海，並施以電子監控等替代處分，是否足以擔保2人絕無逃亡可能，不無疑問。

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此外，郭、張2人之間，以及張與其他同案被告之間，是否無串證可能，新北地院原裁定並未妥適說明，亦有不當。高院認定檢察官提起抗告為有理由，今又將原裁定撤銷，並發回新北地方法院更為裁定。

郭哲敏涉賭博、地下匯兌案，卻在檢警搜索前逃出國，去年8月才被檢調從泰國解送回台並羈押禁見獲准，檢方去年11月追加起訴郭哲敏及其親信張旭昇。移審後，新北地院裁定羈押禁見3個月，今年2月底延押禁見2個月，但合議庭4月裁定2人交保，檢方隨即提出抗告，高等法院撤銷原裁定，發回更裁，新北地院合議庭5月裁定續行羈押禁見，期間歷經數度延押，兩人迄11月間都羈押禁見。

日前，合議庭認定郭、張均無羈押必要，裁定郭以5千萬元、張500萬元交保，均限制出境及施以電子監控。

不過，檢方不服裁定提起抗告，經高等法院撤銷發回更裁。新北地院審理後，本月18日裁定郭、張2人交保金各加一倍，改為郭1億元、張1千萬元交保，且仍限制出境出海與住居、以及接受科技監控，還新增每天上午10時至12時之間，在指定門牌號碼前，用手機拍攝自己臉部照片，同步傳送至科技設備監控中心。

檢方仍不服裁定，2度對高院提起抗告。

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