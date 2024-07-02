花壇花筍節7/13登場 茉莉啤酒、竹筍大胃王大賽高手快報名

花壇花筍節7/13登場，竹筍大胃王大賽高手快報名。（記者湯世名攝）

2024/07/02 22:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉竹筍及茉莉花，是重要的特色經濟農作物，為推廣在地特色產業，鄉農會與鄉公所將於7月13日共同舉辦花筍節活動，不僅有竹筍料理、親子DIY、闖關遊戲，還有茉莉金萱啤酒與大胃王大賽，花壇鄉農會總幹事顧碧琪歡迎各路高手踴躍報名，一字排開狂飲啤酒，肯定精彩刺激，清涼消暑。

繼去年掀起熱烈回響後，花壇鄉農會與花壇鄉公所今年再度攜手，7月13日將在茉莉花壇夢想館舉辦「世界茉莉盛典-茉莉夏賞．豐韻季」及「龍來ㄔㄨ好筍-花筍節」的兩大地方盛事，以茉莉花、竹筍農特產為主軸，讓參與民眾感受到花壇鄉豐富的物產魅力，並藉此推廣在地特有的農業文化，一次感受花壇豐饒物產的五重韻味。

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花壇農會總幹事顧碧琪表示，今年最大特色是安排代表茉莉音韻的「茉莉聲聲夜光音樂會」，將邀請知名音樂家演奏，結合茉莉花香氣、音樂、茉莉點心，為參與者帶來一場視、聽、嗅、嚐的感官盛宴。音樂會內容包括結合老穀倉共嗚的手碟演奏、爵士樂團表演，還有精彩的春仔花班及花藝班共同的「茉莉美學之夜」走秀活動，當晚特別安排「春仔花義賣」及「茉莉花純露特賣活動」，將帶給觀眾難忘的夜晚。

花壇鄉長顧勝敏也指出，藉由年度盛典，不僅能行銷在地特色農產，更能凝聚社區意識，促進地方經濟發展。今年也為親子家庭設計不少精彩的活動內容，歡迎大朋友帶小朋友前來感受一下花壇的夏日盛典花筍節的魅力。

花壇鄉農會精心策劃的年度盛事，涵蓋深白色茉莉市集、茉莉聲聲夜光音樂會、茉莉DIY系列活動、兒童繪本說故事、啤酒小遊戲、茶酒咖啡體驗區等，活動希望透過多樣化的內容，展示茉莉花的多重魅力，推廣無毒茉莉花農產品，吸引更多遊客參與。

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花壇花筍節7/13登場，花壇鄉長顧勝敏（右）與農會總幹事顧碧琪（左）今天呼籲茉莉啤酒、竹筍大胃王大賽高手快報名。（記者湯世名攝）

花壇鄉農會與鄉公所將於7月13日共同舉辦花筍節活動，有竹筍料理、親子DIY、闖關遊戲等活動。 （記者湯世名攝）

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