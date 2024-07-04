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溫馨畫面！綠畫眉親鳥誘雛鳥離巢 每個動作充滿愛意

綠畫眉親鳥用食物來引誘雛鳥離巢，過程洋溢著濃濃的愛。（林姓民眾提供）

綠畫眉親鳥用食物來引誘雛鳥離巢，過程洋溢著濃濃的愛。（林姓民眾提供）

2024/07/04 07:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣喜愛攝影的林姓攝影玩家，在中部山區用相機記錄親鳥哺育雛鳥情形時，意外拍到綠畫眉雛鳥還留在掛著舊巢的枝頭，親鳥用食物來引誘孩子離巢的畫面，親鳥在誘食過程中，先讓雛鳥淺嘗，中間不時轉身示意孩子跟牠走，最後終於用食物打動雛鳥跟著牠飛走。

家住草屯鎮的林姓攝影玩家，休假就是與攝影同好到山野海邊拍攝照片，今年則以拍攝鳥類為主，而近兩個多月因是鳥類繁殖、育雛期，拍到不少鳥類育雛的照片，這類育雛照多是親鳥帶食物飛回，哺育在巢中的幼鳥，但不久前則拍到有著帥氣冠羽的綠畫眉親鳥，啣著食物與羽毛變得豐厚的綠畫眉幼鳥站在同一枝頭，用食物要引誘幼鳥離開原地點的過程。

林姓攝影玩家指出，綠畫眉有著雄糾糾氣昂昂的冠羽，雌雄鳥同色，當時無法判斷回來哺育兼誘導幼鳥離巢的是雄鳥或雌鳥，但觀察拍攝過程中，看到親鳥滿含愛心，一下子讓幼鳥淺嘗其啣著的食物滋味，一下子吊吊孩子的胃口，一會兒又把啣著食物的喙伸進孩子的口中，整個過程就是不讓孩子吃到完整的食物，還不時轉過身，示意鶵鳥跟著牠走，最後成功地讓幼鳥跟著牠飛到別處，完成引誘雛鳥離巢的任務。

林姓民眾說，該隻雛鳥的下方應該就是牠原來的巢，但雛鳥還不想離開該區域，推測綠畫眉親鳥應該是擔心小巢會引來大鳥，離巢也才能學著長大自立，才會用食物來引誘小孩，讓牠跟著食物到其他較為安全的地點。

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