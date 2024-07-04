今高溫飆36度 嘉義以南留意午後雷雨

今日西半部高溫普遍來到35、36度，大台北盆地及中南部近山區或河谷易有36度以上高溫。（資料照）

2024/07/04 06:49

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（4）日太平洋高壓勢力仍強，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，環境風向為東南風，迎風面的台東、恆春半島偶有零星降雨，嘉義以南地區及各地山區應留意午後雷陣雨，並有機會發生局部大雨，請民眾注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

今日氣溫方面，東半部高溫32到34度，西半部高溫普遍可以來到35、36度，大台北盆地及中南部近山區或河谷易有36度以上高溫。

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紫外線指數預報部份，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、連江縣、彰化縣及台中市達到「過量級」，其他縣市均為「危險級」。中午前後紫外線強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施。空氣品質部份，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週五、週六（5日、6日）太平洋高壓勢力偏強，環境風場為東南風，各地為晴到多雲且高溫炎熱，大台北地區有局部37度以上高溫。降雨方面，台東及恆春偶有零星降雨，午後熱力作用下，各地山區及嘉義以南地區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區有局部大雨。

下週日至下週二（7日至9日）各地為晴到多雲且高溫炎熱，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下週日及下週一（7日、8日）大氣環境有利對流發展，中南部地區及北部山區有局部大雨，雨勢有可能持續到晚上。下週二（9日）太平洋高壓有東退趨勢，環境風場轉為偏南風，清晨至上午中南部沿海地區有零星降雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 35 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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