週六前熱爆飆破37度 週日到下週二午後雷雨區擴大

氣象署提醒未來幾天都高溫炎熱。（中央氣象署提供）

2024/07/03 19:02

〔記者蔡思培／台北報導〕本週受太平洋高壓影響，各地天氣晴到多雲，但午後各地山區仍有午後雷陣雨。中央氣象署提醒，各地都是33度到36度高溫，大台北盆地、中南部近山區更可能有37度高溫。

氣象預報員葉致均說，週六前太平洋高壓勢力強，各地是晴到多雲天氣，風場以東南風為主，台東、恆春地區有零星降雨，午後各地山區有午後雷陣雨，中部、南部仍有大雨發生機會。另外，中南部在清晨到上午要注意零星降雨。

請繼續往下閱讀...

週日到下週二，午後雷雨區域擴大，西半部、各地山區有短暫雷陣雨。週日、下週一中南部、北部山區有大雨發生機率，而且可能持續到較晚。下週二起太平洋高壓東退，中南部沿海地區有降雨。

下週三風場轉吹西南風，各地晴朗，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區會有下雨。中南部地區則要留意局部短暫陣雨。

溫度方面，未來一週各地都是33度到36度高溫，大台北盆地、中南部近山區更可能有37度高溫，民眾外出要注意防曬，多補充水分。

氣象署也針對明天發布高溫資訊，台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等地是高溫36度橙色燈號。

明天10縣市有出現36度高溫機率。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法