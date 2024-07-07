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輝達H100顯卡訂價139萬！PChome一上架秒殺 網：買到賺到

網友發現，NVIDIA H100 GPU竟在網購平台PChome上架。（資料照）

網友發現，NVIDIA H100 GPU竟在網購平台PChome上架。（資料照）

2024/07/07 19:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）前年發佈的AI晶片「H100」大受歡迎，就連Meta執行長祖克柏、特斯拉執行長馬斯克都曾表示非常想購買。近日有網友發現，NVIDIA H100 GPU竟在網購平台PChome上架，訂價為139萬元，且一上架就秒殺完售，讓網友們感到十分驚訝。

一名網友在PTT 發文表示，他在逛網購平台PChome時意外發現「NVIDIA H100 80GB Tensor 核心 GPU PCIe」竟在網路偷偷上架，售價為139萬元，下單還可現折2024元，直呼，「太佛了吧，一重整才發現已經賣完了QQ」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「當你還在那嫌貴的時候，商品早已完售」、「當人們還在嫌荷包蛋15元太貴的時代，一百多萬的伺服器早就被秒殺」、「未來一戶一張」、「一張一台車，賺爛了」、「還沒輸入完信用卡背面3碼就完售」、「都你啦，po上來害我買不到，這麼便宜」。

也有網友表示AI晶片在中國市場非常熱門，「中國公司買來囤」、「轉賣給中國」、「中國聽說炒200萬到300萬，買到賺到」、「便宜啦，中國很想要」。

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