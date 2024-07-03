低溫跌破-19度！阿根廷遭寒流、大雪侵襲 100萬隻動物恐餓死

南美洲國家阿根廷近期遭遇寒流侵襲，造成當地降下大雪及出現極端低溫，連海岸也罕見結冰，受此影響有大約100萬隻動物面臨餓死的危機。（圖擷自X）

2024/07/03 11:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家阿根廷近期遭遇寒流侵襲，造成當地降下大雪及出現極端低溫，連海岸也罕見結冰，受此影響有大約100萬隻動物面臨餓死的危機。

綜合媒體報導，阿根廷上月遭遇南極強烈寒流侵襲，導致當地的南部地區低溫拉警報，氣溫下探到零下10度以下，在格蘭河（Río Grande）甚至出現-19.9度的極端低溫。且除了連日發生大風雪，部分地區的降雪量高達40至60公分，連海水也罕見結冰，阿根廷國家氣象局也曾發布極地寒流警報。

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受此影響當地遭到大雪覆蓋，並出現道路封閉、供電中斷、缺乏食物等問題，且預估約有100萬隻動物面臨餓死的危機，讓以畜牧維生的當地農家感到十分憂心。由於積雪深厚，該國也動用軍方的裝甲車，冒雪運送草料及食物。

Las fuertes nevadas en la Patagonia argentina han dejado pastos y ovejas bajo una gruesa capa de nieve, poniendo en peligro la vida de los animales pic.twitter.com/VhhFuDZrUA — Sepa Más （@Sepa_mass） June 30, 2024

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Mar congelado en Tierra del Fuego. pic.twitter.com/JgeXrFMrBV — Tiempo AMBA （@Tiempo_AMBA） June 26, 2024

阿根廷上月遭遇南極強烈寒流侵襲，導致當地的南部地區低溫拉警報，氣溫下探到零下10度以下，在格蘭河甚至出現-19.9度的極端低溫。（圖擷自X）

南美洲國家阿根廷近期遭遇寒流侵襲，造成當地降下大雪及出現極端低溫，連海岸也罕見結冰，受此影響有大約100萬隻動物面臨餓死的危機。（圖擷自X）

阿根廷上月遭遇南極強烈寒流侵襲，導致當地的南部地區低溫拉警報，氣溫下探到零下10度以下，在格蘭河甚至出現-19.9度的極端低溫。（圖擷自X）

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