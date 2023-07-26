墨西哥灣流1600年最弱 科學家︰全球氣候最快2025年崩壞

根據線上期刊《自然通訊》最新一項研究指出，受到全球暖化影響，格陵蘭島等地的冰層加速消融，逐漸抑止大西洋環流的運作，使墨西哥灣流處於1600年來最弱狀態。圖為格陵蘭島的冰山。（資料照，法新社）

2023/07/26 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕近年全球氣候、環境異常等問題頻傳，根據一項最新研究指出，大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation，AMOC，以下簡稱「大西洋環流」）流動速度開始趨緩，其中一部分的墨西哥灣流（Gulf Stream）最快恐怕在2025年前崩壞，屆時全球恐將因此遭遇氣候浩劫。

綜合外媒報導，線上期刊《自然通訊》（Nature Communications）昨（25）日刊載的最新研究指出，大西洋環流是一個複雜的洋流系統，可以理解為一個超大型全球輸送帶，將溫暖海水北送至極地冷卻並下沉，繼而帶動大西洋洋流系統。然而據最新研究發現，受到全球暖化影響，格陵蘭島等地的冰層加速消融，逐漸抑止大西洋環流的運作，使墨西哥灣流處於1600年來最弱狀態。

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不僅如此，研究人員從2021年起便陸續偵測到諸多預警訊號，說明維持地球穩定的生態系統，正在接近氣候的「臨界點」。另外，這項最新研究也顯示，倘若全球的碳排放量再不減少，大西洋環流將在2025年至2095年間崩壞。據了解，就冰河時期的崩壞證據來看，溫度將在幾十年內增加攝氏10度。

報導指出，大西洋環流崩壞將對世界各地帶來氣候浩劫，包括嚴重影響降雨並破壞印度、南美和西非數十億人賴以維生的農作物，導致歐洲風暴增加與溫度降低，推高北美東部沿岸海平面，更會進一步危及亞馬遜雨林和南極冰層。但也有些學者對此提出反對意見，認為該研究關於臨界點發生的過程和數據不確定性太大，無法準確推估臨界點的時間範圍。

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