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英國防部薪資系統被駭 英防相：有國家級勢力涉入

英國國防部薪資支付系統近期遭駭，英國國防大臣夏普斯表示，此事件背後不排除有國家級惡意行為者涉入，且不排除外國涉入。（法新社）

英國國防部薪資支付系統近期遭駭，英國國防大臣夏普斯表示，此事件背後不排除有國家級惡意行為者涉入，且不排除外國涉入。（法新社）

2024/05/08 12:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部薪資支付系統近期遭駭，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）7日在英國國會表示，此事件背後不排除有國家級惡意行為者涉入，且不排除外國涉入。

綜合外媒報導，6日有多家英國媒體報導指稱中國政府針對英國國防部薪資系統進行網路攻擊，中方對此反駁，指控英媒說法是「無稽之談」。夏普斯7日向國會證實，跡象顯示有惡意行為者侵入英國武裝部隊的薪資和津貼補助支付系統，初步估計約有27.2萬人受影響，在事件發生後，英國國防部已祭出8個步驟應對。

國防部薪資系統由承包商「Shared Services Connected Ltd」（SSCL）負責，該系統保存英國海陸空三軍常規和後備人員、以及近期退役人員的資料，包含姓名、銀行資料，以及少部分人員的聯絡地址。

夏普斯強調，薪資系統存在缺陷，系統遭駭可能源自於承包商SSCL的疏失，不過薪資系統與國防部核心網路並無關聯，彼此完全獨立運作。夏普斯指出，基於國安因素，不能公布此次網路攻擊的進一步詳情，但確實有跡象表明是惡意行為人士所為，不排除有國家參與其中。不過夏普斯並沒有直接指明是中國或特定國家所為。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）針對此事件，並沒有指出該負責的國家，但明確指出是「惡意行為者」破壞薪資系統。

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