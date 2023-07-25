為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    義大利極端氣候災情頻傳 飛機因冰雹受損迫降、機場關閉

    受暴風雨侵襲，義大利24日及25日各有1名女性遭斷樹砸死，極端氣候亦讓1架由米蘭馬爾彭薩機場起飛的飛機因冰雹而嚴重受損，迫降羅馬，圖為25日米蘭街道。（歐新社）

    受暴風雨侵襲，義大利24日及25日各有1名女性遭斷樹砸死，極端氣候亦讓1架由米蘭馬爾彭薩機場起飛的飛機因冰雹而嚴重受損，迫降羅馬，圖為25日米蘭街道。（歐新社）

    2023/07/25 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候持續肆虐義大利，野火事件導致西西里島首府附近的巴勒莫機場（Palermo）於25日暫時關閉，而義大利北部則遭受暴風雨襲擊，24日及25日各有1名女性遭斷樹砸死，極端氣候亦讓1架由米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa）起飛的飛機因冰雹而嚴重受損，原訂要飛往紐約，只得被迫降落在羅馬。

    根據《路透》報導，義大利為歐洲受極端氣候嚴重影響的國家之一，由於野火問題，正值旅遊旺季的西西里島被迫暫時關閉巴勒莫機場，西西里島東側主要機場、義大利第五大機場卡塔尼亞（Catania）機場上週亦因火災而暫時關閉，至今僅恢復少數航班而已，西西里島東部部分地區24日更出現攝氏47.6度高溫，已經與歐洲2年前的最高溫紀錄攝氏48.8度相差無幾。

    《路透》指出，義大利政府25日將16座城市列為紅色高溫警戒區，包含巴勒莫及卡塔尼亞在內，這兩個區域近日甚至因為極端熱浪而出現斷水、斷電情形。然而，在西西里島遭熱浪吞噬的同時，義大利米蘭卻遭到暴風雨襲擊，強風掀翻屋頂，並將路樹連根拔起，導致交通大亂，地面運輸受阻。

    本月24日及25日，一共2名女性在義大利北部城市蒙扎（Monza）及布雷西亞（Brescia）相繼遭斷樹砸死。此外，24日1架達美航空（Delta）由米蘭馬爾彭薩機場起飛，目的地為美國紐約的班機，機體因為冰雹而嚴重受損，被迫降羅在羅馬，目前該起意外尚未有傷亡消息傳出。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    義大利下約網球大 「巨大冰雹」至少110人受傷
    2023/07/21 11:46

    義大利下約網球大 「巨大冰雹」至少110人受傷
    義大利西西里島出土古希臘祭壇 據今約2千多年
    2023/07/01 10:26

    義大利西西里島出土古希臘祭壇 據今約2千多年

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    義大利火山噴發 西西里島東部航班停飛
    2023/05/22 12:30

    義大利火山噴發 西西里島東部航班停飛
    義大利「黑手黨小鎮」決議驅逐黑手黨教父之子 挽回地方名聲
    2023/05/12 17:26

    義大利「黑手黨小鎮」決議驅逐黑手黨教父之子 挽回地方名聲

    洲子洋萬坪公園造鎮計畫 新北成家天堂理享城
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播