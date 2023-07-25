義大利極端氣候災情頻傳 飛機因冰雹受損迫降、機場關閉

受暴風雨侵襲，義大利24日及25日各有1名女性遭斷樹砸死，極端氣候亦讓1架由米蘭馬爾彭薩機場起飛的飛機因冰雹而嚴重受損，迫降羅馬，圖為25日米蘭街道。（歐新社）

2023/07/25 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕極端氣候持續肆虐義大利，野火事件導致西西里島首府附近的巴勒莫機場（Palermo）於25日暫時關閉，而義大利北部則遭受暴風雨襲擊，24日及25日各有1名女性遭斷樹砸死，極端氣候亦讓1架由米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa）起飛的飛機因冰雹而嚴重受損，原訂要飛往紐約，只得被迫降落在羅馬。

根據《路透》報導，義大利為歐洲受極端氣候嚴重影響的國家之一，由於野火問題，正值旅遊旺季的西西里島被迫暫時關閉巴勒莫機場，西西里島東側主要機場、義大利第五大機場卡塔尼亞（Catania）機場上週亦因火災而暫時關閉，至今僅恢復少數航班而已，西西里島東部部分地區24日更出現攝氏47.6度高溫，已經與歐洲2年前的最高溫紀錄攝氏48.8度相差無幾。

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《路透》指出，義大利政府25日將16座城市列為紅色高溫警戒區，包含巴勒莫及卡塔尼亞在內，這兩個區域近日甚至因為極端熱浪而出現斷水、斷電情形。然而，在西西里島遭熱浪吞噬的同時，義大利米蘭卻遭到暴風雨襲擊，強風掀翻屋頂，並將路樹連根拔起，導致交通大亂，地面運輸受阻。

本月24日及25日，一共2名女性在義大利北部城市蒙扎（Monza）及布雷西亞（Brescia）相繼遭斷樹砸死。此外，24日1架達美航空（Delta）由米蘭馬爾彭薩機場起飛，目的地為美國紐約的班機，機體因為冰雹而嚴重受損，被迫降羅在羅馬，目前該起意外尚未有傷亡消息傳出。

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