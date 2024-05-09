被爆與萬華角頭餐敘 北市警局長張榮興：受邀出席、和對方是巧遇

台北市警察局長張榮興召開記者會說明與角頭餐敘一事。（記者劉慶侯攝）

2024/05/09 10:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕外傳接任警政署長呼聲高的台北市警察局長張榮興，1年前受北市議員和民政局邀請參加警政民政公務餐會，席間遇到同樣受邀的青山宮主委、具萬華「芳明館」角頭背景的黃清源，結果昨日就被人爆料是「密會角頭爽吃魚翅」，張榮興今日鄭重澄清，他是赴「公務宴會」，即使當日與對方有接觸，也是交代青山宮遶境不得滋擾事宜，並無任何不妥與不法。

張榮興強調，他是受邀參與，事前並不知黃清源亦有列席，事後有依規定向警政署核備，合乎規定。

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張榮興去年112年5月26日晚間受北市民政局長陳永德邀宴，前往中山區農安街的「上品魚翅」餐敘，當日列席的還有北市議員陳政忠、萬華分局長董欣欣、時任公關室主任張耀仁，以及市府民政人員與黃清源及其夫人共計10人。

據了解，席間張榮興與坐在對面的黃清源「隔空」、「公開」的有過短暫交談，在餐會結束後亦各自離去。

張榮興今日上午前往台北市刑警大隊視察時召開記者會表示，他是受民政局和市議員邀請參加餐會，事前並不知悉青山宮主委黃清源會出席，是入席後才遇到黃清源和他的太太。

張榮興表示，餐敘過程中，市議員主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免暴力事件發生，他也就北市警方要求事項，對黃清源作出明確指示。

此外，依據警政署112年5月18日函頒「警察人員與特定對象接觸交往規定加強執行計畫」，警察人員出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會時，巧遇特定對象時，因事前並不知情，自無須申請核准接觸。

他表示，當日與黃清源接觸後，他便依規定陳報警政署核備，此後，除青山王祭勤務外，未再與黃姓主委接觸交往。

張榮興表示，至於黃清源111年間曾涉及槍砲案，北市刑警大隊已於113年5月6日於桃園機場執行拘提到案，並執行10處場所搜索，詢後依槍砲罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方絕無包庇。

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