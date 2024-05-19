為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中壯男闖空門開走Lexus 偽裝車牌號碼仍逃不過法網

黃男見警方現身拔腿狂奔，仍被壓制在地。（警方提供）

黃男見警方現身拔腿狂奔，仍被壓制在地。（警方提供）

2024/05/19 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕33歲黃姓男子身背2條通緝罪名跑路，在台中犯下多案，期間順手偷了一輛Lexus轎車代步，還異想天開將車牌中「77」2數字以膠帶黏貼為「22」企圖逃避查緝，但賊星該敗，當天就被警方鎖定，大啖火雞肉飯時落網。

台中市第二警分局今天宣布破獲黃姓男子涉嫌連續侵入住宅竊案，警方針對市區近期多起侵入住宅竊案組成專案小組，抽絲剝繭鎖定身材壯碩黃姓男子涉有重嫌，查出另因涉及侵占、詐欺案件今年被台中地檢署發布通緝，逃亡期間為籌措跑路費持續闖空門犯案，8日凌晨在市區一處透天厝故技重施，涉嫌偷走屋主皮包等財物，還順手拿走鑰匙，開走Lexus轎車。

警方指出，當天下午接獲其他單位發布Lexus轎車失竊訊息，二分局永興派出所員警立即啟動追蹤程序，監控車輛行軌和路口監視器，發現這輛轎車出現科博館一帶，車牌號碼「77」兩字用黑色膠帶黏貼改為「22」，意圖躲避查緝，快速定位派遣警力趕往，在博館路一處收費停車場發現失竊車輛，隨即擴大搜索範圍，發現黃男正在火雞肉飯店內用餐，員警上前盤查，黃男作賊心虛，一看到警察突然現身，趕緊拔腿狂奔，仍被警方包抄圍捕、噴辣椒水制伏，遭壓制在地狼狽就逮。

警方也從黃男身上搜出多張被害人證件、車鑰匙，訊後通緝部分解送歸案，另依竊盜及偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

黃男將車牌中「77」兩數字，以膠帶黏貼為「22」。（警方提供）

黃男將車牌中「77」兩數字，以膠帶黏貼為「22」。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭指堂妹交往通緝犯 藍心湄親上火線澄清
2024/05/02 12:08

遭指堂妹交往通緝犯 藍心湄親上火線澄清
台中街頭出現「7-11」機車車牌 林祈烽：擅改車牌要求查清楚
2024/05/10 17:16

台中街頭出現「7-11」機車車牌 林祈烽：擅改車牌要求查清楚

2025碳費開徵 新成屋銷售量創新高
露營區老闆夥3人私刑打死員工 嫁禍1員工不成反讓真相曝光
2024/05/14 00:05

露營區老闆夥3人私刑打死員工 嫁禍1員工不成反讓真相曝光
深夜騎贓車跑給警追 偷車賊報錯車主年紀露餡被逮
2024/05/14 09:37

深夜騎贓車跑給警追 偷車賊報錯車主年紀露餡被逮
通緝男逃亡1年多 為吃宵夜被警攔查認栽
2024/05/12 13:10

通緝男逃亡1年多 為吃宵夜被警攔查認栽
獨家》女通緝犯被逮獨留男嬰 新北警、消充當保母幫餵奶
2024/05/16 23:12

獨家》女通緝犯被逮獨留男嬰 新北警、消充當保母幫餵奶
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播