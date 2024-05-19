台中壯男闖空門開走Lexus 偽裝車牌號碼仍逃不過法網

黃男見警方現身拔腿狂奔，仍被壓制在地。（警方提供）

2024/05/19 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕33歲黃姓男子身背2條通緝罪名跑路，在台中犯下多案，期間順手偷了一輛Lexus轎車代步，還異想天開將車牌中「77」2數字以膠帶黏貼為「22」企圖逃避查緝，但賊星該敗，當天就被警方鎖定，大啖火雞肉飯時落網。

台中市第二警分局今天宣布破獲黃姓男子涉嫌連續侵入住宅竊案，警方針對市區近期多起侵入住宅竊案組成專案小組，抽絲剝繭鎖定身材壯碩黃姓男子涉有重嫌，查出另因涉及侵占、詐欺案件今年被台中地檢署發布通緝，逃亡期間為籌措跑路費持續闖空門犯案，8日凌晨在市區一處透天厝故技重施，涉嫌偷走屋主皮包等財物，還順手拿走鑰匙，開走Lexus轎車。

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警方指出，當天下午接獲其他單位發布Lexus轎車失竊訊息，二分局永興派出所員警立即啟動追蹤程序，監控車輛行軌和路口監視器，發現這輛轎車出現科博館一帶，車牌號碼「77」兩字用黑色膠帶黏貼改為「22」，意圖躲避查緝，快速定位派遣警力趕往，在博館路一處收費停車場發現失竊車輛，隨即擴大搜索範圍，發現黃男正在火雞肉飯店內用餐，員警上前盤查，黃男作賊心虛，一看到警察突然現身，趕緊拔腿狂奔，仍被警方包抄圍捕、噴辣椒水制伏，遭壓制在地狼狽就逮。

警方也從黃男身上搜出多張被害人證件、車鑰匙，訊後通緝部分解送歸案，另依竊盜及偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

黃男將車牌中「77」兩數字，以膠帶黏貼為「22」。（警方提供）

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