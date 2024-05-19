自稱隨機鎖法官輪胎又被查出種大麻 男子遭聲押禁見

潘男自稱隨機鎖到歐姓法官的車輪，又被查到栽種大麻，今遭士檢聲押禁見。（資料照）

2024/05/19 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院歐姓法官16日下班發現他的轎車車輪被人以鐵鍊鎖住，案經士林地檢署迅速指揮偵辦，順利逮捕潘男；潘說與歐不認識，是因為經常得去士院出庭，才「隨機」鎖車。士檢今複訊完後認潘不僅涉犯強制罪，更查出潘栽種大麻涉毒品罪，且有逃亡、串滅證之虞，決定聲押禁見。

全案源於，歐姓法官16日晚間下班時，到位在士東路的法院停車場準備取車，發現轎車左後輪被人以鐵錬鎖住；後經法警協助剪斷鐵鍊，才得以駕車離開。

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士院得知歐姓法官的車輪被鎖後認為恐嚇意味濃，當晚深夜11時許主動派助理向士林分局天母派出所報案；警方除依鐵鍊蒐證，也立即調取停車場周邊監視影像進行過濾，最終確定32歲潘男涉案。

昨日清晨6時許，警方持士院所核發的搜索票，前往潘男位於北投溫泉路一家超商工作，將人逮捕，再返回潘男住處發現他栽種大麻。

後來潘男接受警詢時稱與歐姓法官並不認識，是因為情緒不穩造成糾紛事故，經常得去士院出庭，才隨機鎖住歐姓法官的車輪。

案經士檢今漏夜複訊後，認潘男涉嫌刑法強制罪、恐嚇罪、妨害公務罪，並違反毒品罪，且有逃亡、串滅證之虞，決定向士院聲押禁見。

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