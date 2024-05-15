一到三級毒品車上通通有 通緝犯被逮否認販毒：真的要買車啦

葉姓通緝犯被查出車上有大量毒品，警方起初懷疑他可能販毒，但他當場大聲否認，表示是在該處約好要付賣車錢。（民眾提供）

2024/05/15 15:02

〔記者王捷／台南報導〕葉姓通緝犯冒險出面買車，結果卻因為沒繫安全帶露餡，14日晚上9點多，警方巡邏時發現葉男沒繫安全帶，因此上前盤查，不但發現他被通緝，還發現有很多毒品，警方懷疑他是來交易毒品，但是一名二手車商出面，好奇向警方打探出了什麼事？能不能先讓他先向葉男收車錢？警方才相信葉男是真的要買車。

警方昨天攔到葉男時，發現車上還有另一名40多歲的楊姓女子，兩人看到警察神情很緊張，車內還有毒品的味道，警員查出葉男是通緝犯後，在車上查出摻了一級毒品嗎啡的香菸、好幾包安毒，還有一包大麻與幾包K毒跟10多包毒咖啡，可說是小型藥頭。

請繼續往下閱讀...

警方詢問葉男開車到該處到底要做什麼時，葉男大聲辯解這些毒品都是自己要吃的，引起民眾注意，他還強調沒有賣毒品，來此處是為了要買車，買完車還想順便去吃宵夜，想問警方還想知道哪些行程？

起初警方對葉男的說法不太相信，但是後來果真有二手車商靠近，車商不曉得葉男持毒被逮，還先詢問警方發生什麼事？他能不能先跟葉男收買車的尾款，後來警方將葉男、楊女帶回警所驗尿，兩人尿液初步檢驗都有毒品反應。

由於葉男在施用毒品後開車，訊後警方將他依毒品、公共危險罪送辦，同時將進一步追查毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法