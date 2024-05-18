士院法官車遭鐵鍊拴輪 涉案男隨機犯案、宣洩情緒

潘姓嫌犯被警方循線查獲。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/18 17:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕潘姓男子涉嫌將士林地院歐姓法官轎車，以鐵鍊鎖住車輪，今天落網。警方初步調查，潘嫌與歐姓法官不認識，潘嫌因情緒不穩造成糾紛事故，經常得去士林法院，昨日在心情鬱悶下，隨機犯案將歐法官的車輪以鐵鍊鎖住。

警方表示，士林地方法院刑事庭歐姓法官，16日晚間下班時，到位在士東路的法院停車場準備取車，發現轎車左後輪被人以鐵錬鎖住。最後找來法警協助剪斷鐵鍊，才得以駕車離開。

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由於此事件恐嚇意味濃，士林地方法院獲悉後，深夜11時主動派助理向士林分局天母派出所報案，警方據報到場蒐證，取得鐵鍊證物，並立即調取停車場周邊監視影像進行過濾。

警循線查出涉嫌的32歲潘姓男子，在北投溫泉路一家超商工作，今日上午6時前往將對方逮獲。在初步偵訊中，發現對方精神狀態有些不穩定。警方也認出潘男曾在士林、北投地區發生過一些擾滋事件。

警方表示，潘男曾在1月27日晚間10時許，邊吃麵線邊走到文林路郵局旁時，突然將手上的麵線朝ATM機台猛砸，隨後再拿撿來的磚頭，二度對ATM攻擊，造成機台毀損螢幕破裂髒污，才滿意離開。潘當時到案時供稱，「自己耳朵裡有個聲音叫我去砸」。

警方也發現，潘嫌也疑因情緒方面問題，多次與人發生事端，因而得不時出入士林地檢地檢處理官司和糾紛問題。

警方調查，潘嫌應與歐姓法官並不認識，案發當日疑因潘嫌為發洩自己不滿情緒，獨自跑士林地院的停車場內，隨機找上歐姓法官的轎車，便將對方左後車輪以鐵鍊鎖住，想造成車主困擾。並非有針對性的報復動機。警方將在今日下午訊後，依法移送士林地檢偵辦。

潘男曾因砸損ATM被警方逮捕。（資料照）

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