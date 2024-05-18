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報復？士林法官座車 遭鐵鍊上鎖

士林地院刑事庭法官的汽車遭人以鐵鍊上鎖，疑似是遭人恐嚇報復。（資料照）

士林地院刑事庭法官的汽車遭人以鐵鍊上鎖，疑似是遭人恐嚇報復。（資料照）

2024/05/18 05:30

〔記者劉慶侯、張文川／台北報導〕士林地院刑事庭歐姓男法官，前晚發現停在法院停車場的汽車遭人以鐵鍊上鎖，疑似是遭人恐嚇報復。轄區北市警士林分局調閱停車場周邊監視錄影畫面，初步過濾出有三名可疑身影，逐一深入追查中。

初步過濾出有3名可疑身影

據了解，歐姓法官生活單純、工作正常，對於為何被針對、有無可處理案件不符特定當事人的期望等，他不願意受訪或多加揣測，但自己是一頭霧水。

歐姓法官是司法官學院五十一期結業，擔任法官十二年，前十一年都在彰化地院，去年九月調任至士林地院，擔任審查庭兼強制處分庭法官，與五位法官每日輪值，審查檢察官聲請搜索、監聽、羈押等強制處分，未承審複雜或爭議案件，因案得罪當事人的可能性似乎不高。

警方表示，歐姓法官前晚下班到位在北市士東路的法院停車場準備取車時，發現左後輪被人以鐵鍊鎖住，經找來法警協助剪斷鐵鍊，才得以駕車離開。

由於此事恐嚇意味濃厚，士林地院前天深夜十一時派助理向士林警分局天母派出所報案，警方到場蒐證，取得鐵鍊證物，並立即調取停車場周邊監視錄影畫面過濾。

警方表示，陸續發現有三名男子先後出現在歐停放的轎車周邊，但因法院停車場太大，監視器設置鏡頭太遠，無法明確鎖定對象，將進一步追查可疑對象的行動路徑，釐清案情。

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