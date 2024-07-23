中颱「凱米」逼近變強 海上警報範圍擴大

中央氣象署上午更新海上警報，警戒範圍除原本的巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面，又新增台灣北部海面。（中央氣象署提供）

2024/07/23 08:48

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近！中央氣象署今天上午8點30分更新海上警報，過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍擴大，警戒範圍除原本的巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面，又新增台灣北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署預測，今天上午8點，凱米中心位在鵝鑾鼻東南東方約490公里處，以每小時20公里速度，向北北西轉西北移動，颱風中心氣壓為960百帕，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里）。七級風平均暴風半徑已達180公里。

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根據最新資料顯示，第3號颱風過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，暴風圈正逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面將構成威脅。上午8點30分，海經區域包括巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部，海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署提醒，今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪亦逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。

由於適逢大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

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