罵更慘！他「在家喝酒會被老婆罵」下班先喝再騎車 挨罰15900

警攔下施男酒測開罰15900元。（讀者提供）

2024/07/22 10:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名施姓男子下班先到檳榔攤喝酒後，再騎機車返家途中，於鳳山區埤頂街違規紅燈越線，警方將他攔下酒測，勸他回家再喝，施男竟稱「在家喝酒會被老婆罵」，他雖酒測值未達公共危險罪移送法辦標準，警方仍依違反道路交通管理處罰條例開罰15900元。

警方調查，施姓男子（43歲）前天下班不回家，先騎車到一家檳榔攤喝酒，直到深夜才騎機車要回家，途經鳳山區埤頂街違規紅燈越線，鳳山警分局埤頂派出所巡佐蔡一男及警員李政憲巡邏經過，將施男攔下開單，聞到身上有明顯酒氣。

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施男見警坦承酒駕，下班後到附近檳榔攤喝酒，警方問他為什麼不回家再喝？他不好意思表示「因為在家喝，老婆會唸」，警方當場哭笑不得，反問「你在外面喝一喝，回家還不是會有味道」，施男才啞口無言。

警方當場對他實施酒測，酒測值每公升0.18毫克，雖未達依公共危險罪移送法辦標準，警方仍依違反道路交通管理處罰條例，開出15000元罰單，並查扣施男機車，違規紅燈越線開罰900元。

鳳山警分局呼籲民眾酒後駕車不僅違法更危險，可能對自身及他人造成嚴重危害，請民眾慎重評估飲酒後駕車危害，保障公共空間安全與秩序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警攔下施男酒測開罰15900元。（讀者提供）

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