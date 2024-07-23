「凱米」最快中午發陸警 暴風圈明涵蓋東半部海面

中央氣象署上午更新海上警報，警戒範圍除原本的巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面，又新增台灣北部海面。（圖由中央氣象署提供）

2024/07/23 09:20

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近，中央氣象署今天上午8點30分更新海上警報，警戒範圍除原本的巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面，又新增台灣北部海面。預報員劉宇其表示，預計最快今天中午就可能針對部分縣市發布陸上颱風警報，暴風圈明天就會涵蓋東半部海面。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天上午8點，凱米中心位在鵝鑾鼻東南東方約490公里處，有強度增強、暴風圈擴大趨勢，七級風平均暴風半徑已達180公里。由於北方海域適合台灣發展，不排除北上時持續增強。未來1天颱風會先以偏北方向前進，隨後轉西北方向，暴風圈明天就會涵蓋東半部海面。

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劉宇其表示，預計今天中午至下午時段就可能針對部分縣市發布陸上颱風警報，隨颱風靠近，陸警範圍也可能擴大。

劉宇其也針對今天天氣預報，目前東部外海雲系發展旺盛，有些零碎雲系移入，已經為東北部、東半部帶來短暫陣雨，隨颱風靠近雨勢將越來越明顯。今天白天北部、東半部地區會斷斷續續有局部短暫陣雨，越晚降雨越明顯。今天中部、南部上午仍晴朗穩定，但午後會有雷陣雨，今天各地上午仍36度發生機會。但入夜後，東北部、北部雨勢就會逐漸轉大

劉宇其提醒，今天基隆北海岸、恆春半島沿海逐漸有3米高長浪，海況逐漸轉差，明天全台各地浪高都有2米以上，部分地區可能有4米浪高，不適合前往海邊活動。

今天部分沿海逐漸有3米高長浪。（圖由中央氣象署提供）

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