凱米強度恐達「中颱前段班」 降雨模擬見紅、紫爆

鄭明典提醒，須格外留意凱米颱風的定量降水預報。氣象署的定量降水預報圖也顯示，24日至25日全台多數地區的累積降雨量也將見紅，且包含北部、宜蘭、西部局部地區，以及山區預測累積雨量可能紫爆、超過200毫米。（圖擷自氣象署）

2024/07/23 09:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風凱米持續靠近台灣，氣象專家指出，颱風強度可能持續增強，預估巔峰強度可達中度颱風前段班。專家也提醒，颱風挾帶西南風豐沛水氣，氣象署的定量降水預報也顯示，明後天許多地區的累積降雨量將見紅甚至紫爆。

前氣象局局長鄭明典今在臉書發文分享，指凱米颱風所在的區域海溫很高，過去幾天颱風近中心也有顯著的對流爆發現象，不過因高對流雲鼎一直都偏在低層中心的西側，顯示垂直風切太強，導致颱風的垂直結構無法維持，限制了凱米颱風的增強。

請繼續往下閱讀...

不過鄭明典也提醒，根據最新觀測數據顯示，凱米颱風環境的垂直風切已經減弱，所以在其環流接觸陸地之前，應該會有一段颱風結構增強發展的過程。他在發文的留言處也提到，須格外留意凱米颱風的定量降水預報。

根據氣象署的定量降水預報圖顯示，今日晚間至明日（24日）早上宜蘭就會出現明顯雨量，預估局部地區累積雨量見紅超過100毫米。至於24日至25日全台多數地區的累積降雨量也將見紅，且包含北部、宜蘭、西部局部地區，以及山區預測累積雨量可能紫爆、超過200毫米。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」昨晚也分享降雨區域模擬圖，並指23日包含基隆、宜蘭東北角風雨逐漸轉強，花東也有短暫陣雨。南部山區有局部午後雷陣雨。24日新竹以北、宜蘭、北部山區有持續性的大雨，中南部山區在午後雨量也會快速累積。25日大台北、西半部地區，以及中南部山區風強雨驟，慎防致災性降雨。北部晚間雨勢轉緩。26日颱風雖遠離，不過受西南風影響，中南部山區仍有較大雨勢。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」昨晚10點多也曾發文指出，由於凱米接上西南季風水氣，環流擴張許多。且環境良好還會持續增強，預估巔峰強度可達中度颱風前段班。預計暴風圈將在週三清晨接觸台灣陸地，在週四凌晨左右會在宜蘭或東北角附近登陸或掠過，清晨至上午間於北海岸至新竹間出海。至於是否登陸，以及實際登陸地點都還有變數，具體發展需視颱風路徑而定。

「台灣颱風論壇─天氣特急」也指出，當颱風中心相當靠近台灣陸地時，必須密切觀察颱風環流與台灣地形的交互作用。至於中、南部地區則因為颱風挾帶西南風豐沛水氣，當來到台灣西方時，在強盛西南風與地形抬升作用下，會有2天左右（25、26日）的強降雨，同樣不可輕忽。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分享降雨區域模擬圖，並指24日新竹以北、宜蘭、北部山區有持續性的大雨，中南部山區在午後雨量也會快速累積。25日大台北、西半部地區，以及中南部山區風強雨驟，慎防致災性降雨。（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於凱米接上西南季風水氣，環流擴張許多。且環境良好還會持續增強，預估巔峰強度可達中度颱風前段班。預計週四凌晨左右會在宜蘭或東北角附近登陸或掠過。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法