炎夏蛇出沒！台南半年抓2千多條蛇 眼鏡蛇高居第2多

台南市今年半上年捕獲的蛇類，眼鏡蛇以417隻高居第二名。 （圖由南市府提供）

2024/07/22 14:45

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正是蛇類出沒頻繁的季節，根據台南市農業局統計，台南市今年1至6月已抓到2282條蛇，平均1天捕獲12.5條蛇，其中，以臭青公（王錦蛇）最多，其次為眼鏡蛇。

台南市安南區公親里最近在不到1個月內就抓到6條蛇，引起民眾關心，認為現在蛇怎麼這麼多？有的人甚至擔心從事戶外活動遇到蛇。

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台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，其實，春夏秋幾乎都有不同種類的蛇在活動，像眼鏡蛇、王錦蛇、南蛇和雨傘節等蛇類於春夏秋季節都看得到。一般而言，民眾如果不懂蛇，都不要隨意抓蛇，更不要打蛇，這樣反而容易被咬，只要把動作放小，不要嚇到蛇，並通報後隨時注意動向即可。

農業局森保科統計，今年1/1-6/30期間，南市受理捉蛇案件共2282件，以臭青公732隻最多，其次為眼鏡蛇417隻，第3名為南蛇359 ，都是屬於大型的蛇類。另外，超過百隻的蛇類，有黑眉錦蛇180隻排名第4，其次為雨傘節138隻、龜殼花118隻，分居5、6名。其中，眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花均具有毒性，列名台灣6大毒蛇。

森保科長朱健明表示，南市上半年捕捉2千多條蛇，與往年數量並無明顯偏多，過去南市委外廠商捉蛇，1年都有4、5千條之多，平均1天10幾條，看似很多，但南市有37個行政區，這樣來看就不算多。民眾若遇到有蛇闖入住家，可撥打捕蜂抓蛇專線：0965-565980，農業局會有專人協助捕捉處理。

南市公親里長王金樹最近不到1個月內就抓到6條蛇，全是王錦蛇。（圖由蘇青癸提供）

南市公親里長王金樹過去曾於10月的秋天季節，捕獲的超大尾的雨傘節，長達1.5米。（圖由蘇青癸提供）

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