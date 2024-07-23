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「凱米」要來了！各國預測達共識 侵北北基桃宜機率99％

各國預測「凱米」可能將登陸台灣。（圖擷自國家災害防救科技中心）

各國預測「凱米」可能將登陸台灣。（圖擷自國家災害防救科技中心）

2024/07/23 07:30

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年第3號中度颱風「凱米」持續向台灣接近，中心預計週三晚上至週四中心最接近台灣，國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測顯示，各國均預測「凱米」會登陸台灣。中央氣象署預報顯示，各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率，北北基桃宜5縣市均達99%。

根據國家災害防救科技中心（NCDR）匯整的各國颱風路徑預測顯示，各國均預測中颱「凱米」會登陸台灣，中央氣象署、日本氣象廳、中國氣象局、韓國氣象局及香港天文台預測「凱米」將從北台灣登陸，美國海軍預測路徑則是大幅南修，認為「凱米」可能會從花蓮縣登陸、貫穿中台灣。

中央氣象署針對各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率發布最新預報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣未來120小時受7級風暴風侵襲機率為99%；新竹市、新竹縣、花蓮縣為97%、連江縣96%、苗栗縣95%。

根據行政院人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上或陣風達10級以上時，得宣布停班停課，不過是否放颱風假，仍由各縣市政府決定。

各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率。（圖擷取自中央氣象署）

各縣市未來120小時受7級風暴風侵襲機率。（圖擷取自中央氣象署）

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