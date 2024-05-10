為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

調查局銷燬2445公斤毒品 裝甲運鈔車、衝鋒槍戒護

調查局幹員搬運待銷燬毒品至運鈔裝甲車。（調查局提供）

調查局幹員搬運待銷燬毒品至運鈔裝甲車。（調查局提供）

2024/05/10 19:32

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局辦理「今年度全國獲案毒品證物公開銷燬」，今天在木柵垃圾焚化廠舉行，總共銷燬各類毒品總重2445公斤807.24公克、375箱，為維護運送安全，特別協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，除途戒護，還出動新購配備CZ P10C手槍及Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍因應。

公開銷燬在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行，由法務部長蔡清祥主持，調查局長王俊力、台北市政府環境保護局長徐世勲、木柵垃圾焚化廠長梁金龍等共同見證並啟動銷燬程序。

調查局指出，這次大麻銷燬總重量，再次超過海洛因，且從調查局收案保管的各類毒品重量統計，2022年及2023年大麻類毒品入庫總重量，均分別超過2021年的2.62倍及2.2倍，凸顯大麻毒品危害程度日益嚴重。

蔡清祥重申，我國目前將大麻列為第二級毒品並無改變，且呼籲國人勿輕易嘗試，執法機關亦會加強查緝，以遏阻大麻在國內氾濫。

王俊力亦宣示政府堅決反毒立場，調查局及全國各查緝團隊更將持續強化毒品犯罪查緝，溯源斷根、禁絕毒害，以維護國人健康與社會安定。

調查局自1994年起依行政院核定的「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物。

全國獲案毒品證物今天在木柵垃圾焚化廠公開銷燬，圖為毒品陳列現場。（調查局提供）

全國獲案毒品證物今天在木柵垃圾焚化廠公開銷燬，圖為毒品陳列現場。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大麻吸食黑數 毒防會全力遏止擴散
2024/04/18 05:30

大麻吸食黑數 毒防會全力遏止擴散
泰國「大麻合法化」急轉彎！ 總理：今年底前重新列為毒品
2024/05/09 15:10

泰國「大麻合法化」急轉彎！ 總理：今年底前重新列為毒品

大台北地板價 美麗上城68萬起
Joeman呼麻後銀行拒貸款 為1周內湊2600萬「股票賣光剩台積電」
2024/04/05 20:46

Joeman呼麻後銀行拒貸款 為1周內湊2600萬「股票賣光剩台積電」
荷槍實彈戒護 黑市價數千萬毒品銷毀
2024/01/30 05:30

荷槍實彈戒護 黑市價數千萬毒品銷毀
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播