調查局銷燬2445公斤毒品 裝甲運鈔車、衝鋒槍戒護

調查局幹員搬運待銷燬毒品至運鈔裝甲車。（調查局提供）

2024/05/10 19:32

〔記者王定傳／台北報導〕法務部調查局辦理「今年度全國獲案毒品證物公開銷燬」，今天在木柵垃圾焚化廠舉行，總共銷燬各類毒品總重2445公斤807.24公克、375箱，為維護運送安全，特別協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，除途戒護，還出動新購配備CZ P10C手槍及Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍因應。

公開銷燬在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行，由法務部長蔡清祥主持，調查局長王俊力、台北市政府環境保護局長徐世勲、木柵垃圾焚化廠長梁金龍等共同見證並啟動銷燬程序。

請繼續往下閱讀...

調查局指出，這次大麻銷燬總重量，再次超過海洛因，且從調查局收案保管的各類毒品重量統計，2022年及2023年大麻類毒品入庫總重量，均分別超過2021年的2.62倍及2.2倍，凸顯大麻毒品危害程度日益嚴重。

蔡清祥重申，我國目前將大麻列為第二級毒品並無改變，且呼籲國人勿輕易嘗試，執法機關亦會加強查緝，以遏阻大麻在國內氾濫。

王俊力亦宣示政府堅決反毒立場，調查局及全國各查緝團隊更將持續強化毒品犯罪查緝，溯源斷根、禁絕毒害，以維護國人健康與社會安定。

調查局自1994年起依行政院核定的「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物。

全國獲案毒品證物今天在木柵垃圾焚化廠公開銷燬，圖為毒品陳列現場。（調查局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法