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黑鮪魚禁捕令前大豐收！睽違22年 屏東東港突破6000尾大關

今年黑鮪魚再度大豐收。（記者陳彥廷攝）

今年黑鮪魚再度大豐收。（記者陳彥廷攝）

2024/06/17 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年因為台灣沿近海的黑鮪魚豐收，致總漁獲量可能超過配額，整個黑鮪魚季在禁捕令下已提早結束，不過，因為許多魚「還在海上」，在約1週的陸陸續續進港後，主要漁獲港東港今年突破6000尾門檻，是睽違22年再突破6000大關。

漁業署於6月9日公告因逼近黑鮪魚1965噸的國際配額上限，仍在海面作業漁船從6月12日零時起停止捕撈，等同往年到7月還有零星黑鮪進港的黑鮪魚季，提早逾半個月喊卡，最後捕撈至今正好1週。

東港區漁會指出，因可捕撈到6月11日夜間，大部分船這週以來是陸續回港，因此今天仍有162尾黑鮪魚入港，雖然仍超過百尾，但在限期停止捕撈後的「拉尾盤」來說，已屬低檔，未來除了少部分是轉撈其它迴游魚類的漁船會更晚返港外，入港的黑鮪只會越來越少。

截至今天，東港入港的黑鮪已達6242尾，不僅比去年豐收年的5782尾還多，上次突破6000尾，已要回溯到2001年的6686尾，而目前光是東港的捕獲量就約在1100噸左右，佔全台的55%，值得注意的是，負責管理黑鮪資源的西太平洋漁業委員會（WCPFC），當初就是以2002到2004年共3年的捕獲量平均訂定為各國國際配額基準。

雖然是豐收，但漁業署的配額配套措施卻令黑鮪船頗為困擾，尤其今年配額不僅用罄還超標，很有可能將扣除明年的配額，屆時機制如何，引人關注，而農業部長陳駿季在接獲漁民反彈後，日前國會質詢時也允諾將對禁令後在海上或正要出海的漁船研議相關的補救措施。

對此，漁業署表示，雖然總重仍要以入港秤重為準，但據通報數量估計，超額已是不可避免的結果，若照WCPFC的規則，會自明年配額扣除，但農業部有計畫向該委員會盼能爭取緩衝，至於作業現場部分，明年將加強漁業電台的雙向通報，讓漁民更能了解目前的捕撈動態，達到及早預警之效。

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