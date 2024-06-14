黑鮪捕撈提早結束 恐超標配額5％

台灣周遭海域黑鮪魚已連五年出現「大出」，今年首度遭遇「超額」問題。（記者陳彥廷攝）

2024/06/14 05:30

〔記者陳彥廷／綜合報導〕農業部於六月九日發布於六月十二日零時起停止捕撈黑鮪魚，不僅引來民怨，因最後兩天捕撈、通報量「拉尾盤」，導致捕撈量突破兩千噸，漁業管理單位作為未奏效不僅可能導致明年扣減配額，更造成漁民抱怨連連，遭漁業界砲轟是過於輕忽以致進退失據。

六月十二日凌晨零時正式停止捕撈，在今年提早結束漁季的情形下，不少仍在海上的漁民是堅持捉到最後一刻，因此最後爆出大量，據初估，至六月十一日晚間，全國黑鮪魚漁獲量接近一萬尾，重量也逾兩千噸，超標配額一九六五噸近五％。

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接獲許多漁民陳情的民進黨立委徐富癸，昨天就此議題對農業部長陳駿季進行質詢，徐富癸強調，已舉辦二十四年的屏東黑鮪魚文化觀光季今年多災多難，從訛傳黑鮪魚價格重跌後，突如其來的停止捕撈更是對漁民生計產生不小的打擊，不合情也不合理。

陳駿季答詢時也認為，現有年配額制度過於僵化，未來希望有捕到的魚都能回港，他並對預估漁獲量部分致歉，強調明年會即時讓漁民知道，並會透過廣播、APP等多元管道宣達；他並指出，現正與「中西太平洋漁業委員會」協調配額改為百分比，以及提供合適的緩衝期。

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