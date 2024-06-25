台大梅峰農場「在地蔬食」暑假登場 採有機蔬果吹天然冷氣

台大梅峰農場夏日限定球根秋海棠特展，多品種的觀花、觀葉球根秋海棠讓遊客一次看足。（記者佟振國攝）

2024/06/25 09:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台大梅峰農場「在地蔬食」活動將於暑假登場，遊客不僅飽覽高山溫帶美景，認識友善環境農業耕作，體驗親手採摘有機蔬果樂趣，炎炎夏日平地屢飆高溫，位於台14甲線14K海拔2100公尺的梅峰農場，還能享有「合歡山牌」天然冷氣，清涼一夏。

暑假即將來臨，一年一度的台大梅峰農場「在地蔬食」開放型活動，也將於7月1日至8月31日舉辦，梅峰農場表示，活動期間入場免事先預約，採取到園付費入場，入場時間每天上午8點半至下午3點半，農場也提供住宿及自助式午餐，可於來場前7天預約，或當日10點半前於售票處購買限量餐券，透過「吃在地、食當季」的綠色飲食概念，一同參與從產地到餐桌的連結。

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炎炎夏日，平地動輒出現34度以上高溫，海拔2100公尺的梅峰農場鄰近合歡山，夏季均溫約20度，遊客可以享受「合歡山牌」大自然空調，涼爽怡人，也能欣賞溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、全台最大原生綠籬迷宮等景觀，還有夏日限定的球根秋海棠特展，多品種的觀花、觀葉秋海棠能在梅峰農場一次看好看滿。

梅峰農場推動有機農業和環境教育，通過環境教育設施場所和MOA有機驗證，夏季也是蔬果產期，有機蔬菜包括小葉菜類、高麗菜、夏南瓜等，水果種類則有李子、水蜜桃，親子可享採摘有機蔬果樂趣，場方會視水果成熟狀況開放梯次採果，每天下午5點於官網公告次日採果種類及人數，確保採果活動量與質。

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場「在地蔬食」活動將於7月1日至8月31日登場，親子可享採摘有機蔬菜樂趣。（資料照）

台大梅峰農場有大片薰衣草田，7、8月正值花期，享受紫色浪漫。（資料照）

台大梅峰農場的白楊步道，夏、冬呈現不同風貌。（資料照）

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