為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台大梅峰農場「在地蔬食」暑假登場 採有機蔬果吹天然冷氣

台大梅峰農場夏日限定球根秋海棠特展，多品種的觀花、觀葉球根秋海棠讓遊客一次看足。（記者佟振國攝）

台大梅峰農場夏日限定球根秋海棠特展，多品種的觀花、觀葉球根秋海棠讓遊客一次看足。（記者佟振國攝）

2024/06/25 09:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台大梅峰農場「在地蔬食」活動將於暑假登場，遊客不僅飽覽高山溫帶美景，認識友善環境農業耕作，體驗親手採摘有機蔬果樂趣，炎炎夏日平地屢飆高溫，位於台14甲線14K海拔2100公尺的梅峰農場，還能享有「合歡山牌」天然冷氣，清涼一夏。

暑假即將來臨，一年一度的台大梅峰農場「在地蔬食」開放型活動，也將於7月1日至8月31日舉辦，梅峰農場表示，活動期間入場免事先預約，採取到園付費入場，入場時間每天上午8點半至下午3點半，農場也提供住宿及自助式午餐，可於來場前7天預約，或當日10點半前於售票處購買限量餐券，透過「吃在地、食當季」的綠色飲食概念，一同參與從產地到餐桌的連結。

炎炎夏日，平地動輒出現34度以上高溫，海拔2100公尺的梅峰農場鄰近合歡山，夏季均溫約20度，遊客可以享受「合歡山牌」大自然空調，涼爽怡人，也能欣賞溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、全台最大原生綠籬迷宮等景觀，還有夏日限定的球根秋海棠特展，多品種的觀花、觀葉秋海棠能在梅峰農場一次看好看滿。

梅峰農場推動有機農業和環境教育，通過環境教育設施場所和MOA有機驗證，夏季也是蔬果產期，有機蔬菜包括小葉菜類、高麗菜、夏南瓜等，水果種類則有李子、水蜜桃，親子可享採摘有機蔬果樂趣，場方會視水果成熟狀況開放梯次採果，每天下午5點於官網公告次日採果種類及人數，確保採果活動量與質。

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場「在地蔬食」活動將於7月1日至8月31日登場，親子可享採摘有機蔬菜樂趣。（資料照）

南投縣仁愛鄉台大梅峰農場「在地蔬食」活動將於7月1日至8月31日登場，親子可享採摘有機蔬菜樂趣。（資料照）

台大梅峰農場有大片薰衣草田，7、8月正值花期，享受紫色浪漫。（資料照）

台大梅峰農場有大片薰衣草田，7、8月正值花期，享受紫色浪漫。（資料照）

台大梅峰農場的白楊步道，夏、冬呈現不同風貌。（資料照）

台大梅峰農場的白楊步道，夏、冬呈現不同風貌。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
春之饗宴16日起登場 梅峰農場新一葉蘭亮相
2023/03/01 05:30

春之饗宴16日起登場 梅峰農場新一葉蘭亮相
上山避暑賞景！ 台大梅峰農場「在地蔬食」活動7月登場
2023/06/19 19:15

上山避暑賞景！ 台大梅峰農場「在地蔬食」活動7月登場

永慶房屋、有巢氏房屋攜手北市地政局防詐！
台大梅峰農場「春之饗宴」3月16日登場 搭公車憑券送蛋蛋
2023/02/28 09:26

台大梅峰農場「春之饗宴」3月16日登場 搭公車憑券送蛋蛋
台大梅峰農場「春之饗宴」3/16登場 飽覽溫帶花卉盛開美景
2024/02/26 08:53

台大梅峰農場「春之饗宴」3/16登場 飽覽溫帶花卉盛開美景
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播