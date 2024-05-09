為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國「大麻合法化」急轉彎！ 總理：今年底前重新列為毒品

泰國在2022年成為亞洲第一個「娛樂用大麻合法化」的國家，不過泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7日表示，將於今年底前重新將大麻列為管制毒品。（歐新社資料照）

泰國在2022年成為亞洲第一個「娛樂用大麻合法化」的國家，不過泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7日表示，將於今年底前重新將大麻列為管制毒品。（歐新社資料照）

2024/05/09 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國在2022年成為亞洲第一個「娛樂用大麻合法化」的國家，不過泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7日表示，將於今年底前重新將大麻列為管制毒品。儘管「大麻除罪化」政策上路2年間，為泰國帶來驚人收入，但賽塔直言，政策推出後缺乏相關法令配套，導致許多年輕人因此染上毒癮等問題日益嚴重。

綜合外媒報導，泰國政府在2022年將「娛樂用大麻除罪化」，讓國內的大麻零售業在這2年間迅速成長，數以萬計的相關商店和企業湧現，且產業產值預計在2025年底前將達到12億美元（約新台幣384.5億元）。儘管獲利驚人，但泰國政府仍決定在這項政策推出2年後進行重大調整。

報導指出，泰國在上屆政府執政期間將大麻除罪化，於2018年開放醫用大麻使用，接著在2022年開放娛樂用大麻。現任泰國總理賽塔在他的社群平台「X」（原推特）發文指出，「我希望衛生部修改相關規則，重新將大麻列為毒品。衛生部應迅速發布規定，僅允許大麻用於健康和醫療目的。」

賽塔更批評，大麻除罪化的過程過於倉促，上路後缺乏相關法令配套，導致後續狀況混亂，「毒品問題會摧毀國家未來，許多年輕人都已染上毒癮。我們需要加快腳步，沒收（毒販的）資產，並擴大藥癮戒治措施。」另外，他還要求相關單位，將持有毒品的定義改得更加嚴格。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
泰國衛生部長宣布 今年底前禁止娛樂用大麻
2024/02/29 15:31

泰國衛生部長宣布 今年底前禁止娛樂用大麻
泰國大麻今起合法 醫療用途可無限種植
2022/06/09 16:45

泰國大麻今起合法 醫療用途可無限種植

美術館南區擁生活機能 新換屋樓珍稀
泰國小學生當街呼麻！ 被制止還嗆「我不怕你」
2022/12/05 00:19

泰國小學生當街呼麻！ 被制止還嗆「我不怕你」
泰總理要「糾正」大麻政策！ 將取消「娛樂用大麻」回歸醫療
2023/09/22 23:18

泰總理要「糾正」大麻政策！ 將取消「娛樂用大麻」回歸醫療

花甲男星持巨物展雄風 醫：「中藥界硬漢」
泰國大麻合法化後亂象不斷！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途
2023/09/16 12:09

泰國大麻合法化後亂象不斷！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途
限制醫療用！泰國政府將提案禁娛樂性使用大麻
2024/02/07 10:31

限制醫療用！泰國政府將提案禁娛樂性使用大麻
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播