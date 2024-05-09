泰國「大麻合法化」急轉彎！ 總理：今年底前重新列為毒品

泰國在2022年成為亞洲第一個「娛樂用大麻合法化」的國家，不過泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7日表示，將於今年底前重新將大麻列為管制毒品。（歐新社資料照）

2024/05/09 15:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國在2022年成為亞洲第一個「娛樂用大麻合法化」的國家，不過泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）7日表示，將於今年底前重新將大麻列為管制毒品。儘管「大麻除罪化」政策上路2年間，為泰國帶來驚人收入，但賽塔直言，政策推出後缺乏相關法令配套，導致許多年輕人因此染上毒癮等問題日益嚴重。

綜合外媒報導，泰國政府在2022年將「娛樂用大麻除罪化」，讓國內的大麻零售業在這2年間迅速成長，數以萬計的相關商店和企業湧現，且產業產值預計在2025年底前將達到12億美元（約新台幣384.5億元）。儘管獲利驚人，但泰國政府仍決定在這項政策推出2年後進行重大調整。

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報導指出，泰國在上屆政府執政期間將大麻除罪化，於2018年開放醫用大麻使用，接著在2022年開放娛樂用大麻。現任泰國總理賽塔在他的社群平台「X」（原推特）發文指出，「我希望衛生部修改相關規則，重新將大麻列為毒品。衛生部應迅速發布規定，僅允許大麻用於健康和醫療目的。」

賽塔更批評，大麻除罪化的過程過於倉促，上路後缺乏相關法令配套，導致後續狀況混亂，「毒品問題會摧毀國家未來，許多年輕人都已染上毒癮。我們需要加快腳步，沒收（毒販的）資產，並擴大藥癮戒治措施。」另外，他還要求相關單位，將持有毒品的定義改得更加嚴格。

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