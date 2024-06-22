不是P圖！夏至日彰化花壇與玉山山脈同框⋯相隔60公里

民眾在彰化花壇鄉拍到60公里外的玉山山脈，網友驚呼空氣超乾淨，好有花蓮的感覺！ （民眾提供）

2024/06/22 00:20

〔記者湯世名／彰化報導〕21日是夏至，有民眾在彰化縣花壇鄉台一線直擊60公里遠的玉山山脈，照片PO上網引發網友驚豔，驚呼今天空氣超乾淨，好有花蓮的感覺，還有人說「完全顛覆我認識的彰化」，更有網友開玩笑懷疑後面的山是P圖上去的，只能說台灣真的很美。

PO照片的民眾說，今天可能是彰化地區空氣最乾淨的一天；他在今天早上8點多經過彰化縣花壇鄉台一線南下路段時，抬頭一看不得了，竟然可以直擊八卦山上的發射塔，更可以直望60公里外的山脈，他查google地圖，一度以為是海拔超過2900公尺的治茆山。

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不過有網友提出正解說，這位民眾拍到的山群照片是玉山山脈，分別是海拔3085公尺的西巒大山，海拔3011公尺的金子山，以及海拔3051公尺的清水山，這3座皆屬於玉山山脈。

網友看到如此清晰的照片都超級驚豔，有人讚嘆說今天彰化市區空氣品質不錯，原本看不到後面的山，今天可以看到；還曾有人從鹿港拍到玉山，只要在破曉時候大部分多能看到玉山山脈，再差的天氣也能看到集集大山。

今早也有民眾從彰濱工業區鹿港區遠眺玉山群峰；另有網友說，這張拍出他完全不認識的花壇，美的太不真實；還有人說很有花蓮的感覺。

有民眾傍晚在花壇鄉拍到彩虹，照片PO網同樣引發網友驚豔。（民眾提供）

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