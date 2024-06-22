為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

不是P圖！夏至日彰化花壇與玉山山脈同框⋯相隔60公里

民眾在彰化花壇鄉拍到60公里外的玉山山脈，網友驚呼空氣超乾淨，好有花蓮的感覺！ （民眾提供）

民眾在彰化花壇鄉拍到60公里外的玉山山脈，網友驚呼空氣超乾淨，好有花蓮的感覺！ （民眾提供）

2024/06/22 00:20

〔記者湯世名／彰化報導〕21日是夏至，有民眾在彰化縣花壇鄉台一線直擊60公里遠的玉山山脈，照片PO上網引發網友驚豔，驚呼今天空氣超乾淨，好有花蓮的感覺，還有人說「完全顛覆我認識的彰化」，更有網友開玩笑懷疑後面的山是P圖上去的，只能說台灣真的很美。

PO照片的民眾說，今天可能是彰化地區空氣最乾淨的一天；他在今天早上8點多經過彰化縣花壇鄉台一線南下路段時，抬頭一看不得了，竟然可以直擊八卦山上的發射塔，更可以直望60公里外的山脈，他查google地圖，一度以為是海拔超過2900公尺的治茆山。

不過有網友提出正解說，這位民眾拍到的山群照片是玉山山脈，分別是海拔3085公尺的西巒大山，海拔3011公尺的金子山，以及海拔3051公尺的清水山，這3座皆屬於玉山山脈。

網友看到如此清晰的照片都超級驚豔，有人讚嘆說今天彰化市區空氣品質不錯，原本看不到後面的山，今天可以看到；還曾有人從鹿港拍到玉山，只要在破曉時候大部分多能看到玉山山脈，再差的天氣也能看到集集大山。

今早也有民眾從彰濱工業區鹿港區遠眺玉山群峰；另有網友說，這張拍出他完全不認識的花壇，美的太不真實；還有人說很有花蓮的感覺。

有民眾傍晚在花壇鄉拍到彩虹，照片PO網同樣引發網友驚豔。（民眾提供）

有民眾傍晚在花壇鄉拍到彩虹，照片PO網同樣引發網友驚豔。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
雨後群山盡入眼底！嘉義第一高樓與玉山同框令人驚嘆
2024/04/28 13:39

雨後群山盡入眼底！嘉義第一高樓與玉山同框令人驚嘆
嘉義縣推「秋遊嘉鄉」步道健行 罕見結合馬拉松晶片計時
2024/06/18 16:37

嘉義縣推「秋遊嘉鄉」步道健行 罕見結合馬拉松晶片計時

AI帶動大南方 台南小巨蛋掀萬人紅利
快看！ 嘉義天氣放晴可眺望「玉山積雪」 重現陳澄波畫作美景
2024/02/13 13:51

快看！ 嘉義天氣放晴可眺望「玉山積雪」 重現陳澄波畫作美景
日月潭玉山星空音樂會 上萬人聆聽天籟美聲
2024/06/15 23:22

日月潭玉山星空音樂會 上萬人聆聽天籟美聲

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播